Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, 20 yılına girmek üzere olan ve 173 milyar liralık fon birikim ve yaklaşık 12 milyon kişilik katılımcının olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin fonlarının hemen tümünün oldukça tatminkar getiriler sağladığını dile getirdi. Ortalama yüzde 27'lik bir getiri ile enflasyonun 2 katı bir performans sağlayan fonların son 3 ve 5 yıldaki getirilerine bakıldığında da katılımcılarına oldukça tatminkâr ve benzer bir getiri sağladığını ifade etti. Yılbaşından bu yana finans piyasalarının da tam yönünü bulamadığını kaydeden Öztürkoğlu, "Ancak BES açısından bakıldığında hala pozitif getiri sağlayan müşterisine para kaybettirmeyen bir sistem olarak 2021 yılına başladığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

BES KATILIMCISI TELAŞ YAPMADI

BES fonları içinde altının getirisinin artmaya başlaması ile ağırlığının arttığını anlatan Öztürkoğlu, " Müşteriler altının son 3 yıllık getirisinden faydalandı. 2021 yılbaşından bu yana ise çok major bir değişim görmedik. Çünkü müşteriler BES'e uzun vadeli bakıyor ve kısa vadeli dalgalanmalarda değişikliğe gitmiyor. BES katılımcıları çok daha bilinçli hareket ediyorlar. Emeklilik şirketleri olarak bizler de sürekli katılımcıları uyarıyoruz. Enstrümanların getirileri konusunda sürekli bilgilendirmeler yaparak fon geçişleri konusunda doğru kararlar verilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Böylesi dalgalı bir ortamda getirilerin pozitif kalması yatırımcıların doğru yaptığını gösteriyor" dedi.

SADECE YÜZDE 17 FON DEĞİŞİMİNE GİTTİ

BES'te en büyük eksiklerden birisinin fon değişikliği olduğunu dile getiren Öztürkoğlu şu ana kadar müşterilerin yüzde 17'sinin fon değişikliğine gittiği bilgisini verdi. Öztürkoğlu, "Yılın toplamında 1,2 major kırılmaların olduğu dönemler oluyor. Müşterilerimiz bu dönemlerde fon değişikliği yapmaları önemli. Yılın tamamında elde edilecek kazancın yüzde 60-70'ini bu bir iki harekette elde edebiliyorlar. 6 fon değişikliği hakkı var. Bu hakkın tümünün gerekli olduğunu çok da düşünmüyorum ama değiştirmek önemli. Tek bir varlıkta getirinin maksimize edilmesinin imkanı yok. Katılımcılarımız emeklilik şirketlerinden gelen uyarıları dikkate alarak piyasaları takip ederek getiri sağlayacak fonlara geçmeleri gerekiyor. Emeklilik şirketlerinin çok çeşitli fayda sağlama yöntemleri var. Bazı şirketler robot tavsiye sistemlerini kullanıyor. Bazıları çağrı merkezleri aracılığı ile bunu yapmaya çalışıyor. Biz Fiba Emeklilik olarak fon değişiklik hakkının portföy yönetim şirketlerine verilmesi hakkını kullandırtmaya çalışıyoruz. Katılımcılar, emeklilik şirketlerinden gelecek uyarıları dikkate alırlarsa olması gereken getirileri kendi portföylerine yansıtacaklardır" şeklinde konuştu.

UZUN VADE KAZANDIRIYOR

BES'in katılımcıların aylık birikimleri ve ödemeleri ile büyüyen bir sistem olduğunun altını çizen Öztürkoğlu, "Aylık alım yapılan bir sitemde piyasadaki varlıkların her fiyat seviyesinden alım yapıyorsunuz. Bu alımları yaptığımızda kısa vadedeki değişimlerden daha az etkileniyorsunuz. Yükselen trendi de yakalıyorsunuz" dedi.

18 yaş altı düzenlemesinin önemine değinen Öztürkoğlu, önümüzdeki dönemde bugünkü gençler yaşlanmaya başladığında her 5 kişiden birisinin yaşlı olacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Onların sosyal güvenliğini sağlaması açısından bu düzenleme çok önemli olacak. Çok küçük tasarruflarla BES'te tasarruf yapma alışkanlığı kazanan gençler emeklilik yaşına geldiğinde çok büyük kapitallere ulaşmış olacak. Bugün 40'lı yaşlarda emekliliği için birikim yapan bir kişiye göre 18 yaşındaki bir kişi 4'te bir daha düşük maliyetle aynı tasarrufa ulaşmış olacak. Yaşlanan nüfus ile 18 yaş altının BES'e girmesi kendi gelecekleri açısından oldukça önem kazanıyor. "