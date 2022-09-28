AVOKADO

Yüksek karotenoid ve klorofil konsantrasyonuna sahip olan avokadonun kabuğu cildi yeniler. İçerisinde fenol ve flavonoid bulunması sayesinde birçok sağlık problemine etkisi vardır. Cildinize sürerseniz 5-10 dakika bekletmeniz yeterli. Her gün yarım avokado tüketmeniz de cildinize ve sağlığınıza birçok fayda sağlayacaktır.