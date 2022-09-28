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Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

Kullanılan kremler, tonikler ya da jeller... Hiçbiri istediğiniz etkiyi vermiyor mu? Çünkü kırışıklıklarla savaşmanızda en büyük destekçiniz aslında besinler! Hem vücut sağlığını olumlu yönde etkileyen hem de yaşlanma karşıtı olan bu besinler, tonlarca para verilen bakım ürünlerinden çok daha etkili. İşte cildi güzelleştiren besinler...

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  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    Besinlerin içerisinde cildi nemlendiren, yenileyen ve aynı zamanda alması gereken vitaminleri veren birçok mineral bulunur. İşte yaşlanmayı engelleyen besinler...
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    CEVİZ

    Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. İlk olarak yaşlanmayı önlüyor. Çünkü içerisindeki antioksidanlar ve B vitamini sayesinde cildinizi olası bütün çevresel faktörlerden koruyor. Uzmanlar her gün 2-3 ceviz tüketilmesini öneriyor.

     
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çayın içerisinde kateşin bulunması, yaşlanmaya karşı oldukça etkili olmasını sağlıyor. Her gün 2 bardak yeşil çay içilmesi cildinizi güzelleştirirken kilo vermenizi de sağlıyor.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    ELMA

    Elma içerisinde, A, B ve C vitamini bulundurur. Bu sebeple düzenli olarak elma tüketirseniz, cildinizde aydınlanma görecek ve eşitsizlik sorunundan kurtulacaksınız. Her gün 1 elma tüketmek cildinizi yeniler ve kilo vermenize yardımcı olur.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    BİTTER ÇİKOLATA

    İçerisinde bulunan kakaoda, antioksidan barındıran bitter çikolata, kırışıklıkları yok ederken kan akışını ve cilt dokusunu da olumlu yönde etkiliyor.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    AVOKADO

    Yüksek karotenoid ve klorofil konsantrasyonuna sahip olan avokadonun kabuğu cildi yeniler. İçerisinde fenol ve flavonoid bulunması sayesinde birçok sağlık problemine etkisi vardır. Cildinize sürerseniz 5-10 dakika bekletmeniz yeterli. Her gün yarım avokado tüketmeniz de cildinize ve sağlığınıza birçok fayda sağlayacaktır.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    DOMATES

    Cildin ihtiyaç duyduğu tüm karotenoidlere sahip olan domates aynı zamanda likopen kaynağıdır. Bunun dışında kırışmayı önler ve güneşin verdiği zararlı ışınların cildinizde olumsuz etki yaratmasını engeller. Her cilde domates sürülmez çünkü alerjen yönleri vardır fakat uzman doktorunuza sorarak her gün domates suyu tüketebilirsiniz.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    NAR

    Nar, ciltteki kırışıklıkları azaltır, güneş yüzünden cildin aldığı hasarı azaltır ve akneleri azaltır. Kolajen üretiminde vücudu destekler.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    BALIK

    İçerisinde omega-3 olmasından dolayı somon gibi yağlı balıklar cilt iltihaplarını yok eder ve cildi nemli tutar. E vitamini ve çinko bakımından zengin olması sebebiyle cildinizi gençleştirir. Haftada en az 2 kere balık yenmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.
  • Gençlik iksiri! Yaş almak korkulu rüyanız olmasın, bu besinleri tüketen genç kalıyor!

    SİYAH ÜZÜM

    İçerisinde bulunan C ve E vitaminleri sayesinde yaşlanma karşıtı olan besinlerden biri siyah üzümdür. Polifenoller açısından zengin olduğu için antioksidann özellikleri de vardır.

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