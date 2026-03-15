        Haberler Spor Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Arda Güler’in golü Türk futbolu adına gurur verici! - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Arda Güler’in golü Türk futbolu adına gurur verici!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ziyaretinde yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 18:37 Güncelleme:
        "Arda Güler'in golü Türk futbolu adına gurur verici!"

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulundu. Bakan Bak, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        Dün oynanan La Liga’nın 28. haftasında Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler’in attığı golün sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Bak, golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu vurguladı.

        Arda Güler’in Türk futbolu için çok önemli bir değer olduğunu belirten Bakan Bak, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Arda Güler, Türk futbolu için gerçekten çok önemli ve değerli bir yıldız. Real Madrid formasıyla attığı gol, dünya futbol literatüründe en uzak mesafeden atılan goller arasında yer aldı. En uzak mesafeden atılan goller sıralamasında yanılmıyorsam ya 5. sırada yada 4. sırada. Yaklaşık 70 metre mesafeden, kalecinin önde olduğunu fark ederek çok akıllıca bir vuruşla topu filelere gönderdi. Gerçekten müthiş bir gol oldu. Bugün sadece Türkiye’de değil, bütün dünya futbol kamuoyunda Arda Güler konuşuluyor. Bu da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Arda, hem milli takımımız hem de Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncu. Önümüzde önemli bir maç var. Türkiye Milli Futbol Takımı, 26 Mart’ta Romanya ile Dünya Kupası elemesi maçına çıkacak. Arda’nın böyle bir gol atması bu önemli maç öncesinde hem milli takımımıza hem de milletimize moral oldu. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid’de forma giyen bir Türk futbolcunun böyle bir gole imza atması uzun yıllar konuşulacak bir başarıdır. Arda Güler, hem milli takımımıza yaptığı katkılarla hem orta sahadaki oyunuyla hem de kulübündeki yükselen performansıyla bizleri gururlandırıyor. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

        "ROMANYA KARŞISINDA İYİ BİR SONUÇ ALARAK YOLUMUZA DEVEM EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

        Milli takıma Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, "Teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde takımımız iyi işler yapıyor. Hedefimiz 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak. Bu turnuva Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İnşallah Romanya karşısında iyi bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak hepimiz bunu istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kanlıca adı, zamanı tespit eden muvakkitler

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, zamanı geriye sardığı Ramazan Günlüğü'nde zamanı belirleyen muvakkitleri anlatıyor

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
