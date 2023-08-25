Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Habertürk'e açıklamalar Selçuklu'nun önemli merkezlerinden biri olan Ahlat'ta Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan önemli mesajlar geldi. Türkiye'nin sporda uluslararası alanda önemli sıçramalar kaydettiğini belirten Bakan Bak, Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesiyle ilgili önemli sinyaller alındığını belirtti. Bakan Bak, "Spor tesisleri ve altyapısıyla çok kısa sürede olimpiyat organize edecek güçlü bir altyapıya sahibiz. Bize 6 ay öncesinden söyleseler olimpiyatları bile düzenleyecek kapasitemiz mevcut" ifadelerini kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalar...

Ahlat'ta Çakır'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"GENÇLERİMİZ AHLAT'TA TARİHİN KORİDORUNA GİRİYOR"

Tarihimizde Malazgirt Zaferi 1071 çok çok önemli bir işaret. Türklerin Anadolu'ya kesin girişinin kazanıldığı tarihi zafer. Ahlat'taki programda Selçuklu mezarlığı ziyaret ediliyor. Dünyanın en büyük açık mezarlıklarından birisi olduğu ifade ediliyor. Burada Okçular Vakfı'yla gençlerimizi getiriyoruz. Buraya sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde mühür vuruldu. Büyük bir olay bence. Bu ülkenin tarihini ve manevi değerlerini anlatan bir sürecin başlangıç noktası. Gençlerimiz burada tarihin koridoruna giriyor. Böyle bir ruh var burada. Gençlerimize kazandırmamız gereken en önemli şeylerden birisi bu toprakların nasıl elde edildiği nasıl korunması hususunda önemli bir ipucu. Burada bir sürecin başlangıcını, kazanılan zaferini görüyorsunuz. Bir de bir kültür yapısı, etno yapı, tarihi sporlarımızı da gençlerimiz uygulamış oluyor. Burada gençlerimizin bir ruhu gördüğünü hissediyorsunuz. Aynı ruhu Çanakkale'de de görüyorsunuz. Biz binlerce gencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz, orada kamplarımız var. Aynı şekilde Sarıkamış'ta binlerce gençle yürüyüş yapıyoruz.

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"TURİZM DEĞERLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM"

Ardından İstanbul'un fethi, İstanbul'un kurtuluşunu düşünün. Sonra Dumlupınar. Biliyorsunuz Ağustos ayı zaferlerle dolu bir ay. Gençlerimiz bir heyecanı görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın ortakları buradaydılar. Külliyede bölge valileriyle toplantı yaptık. Buranın sorunlarını konuştuk. Bölgenin turizm değerlerin ortaya çıkması için önemli adım. Japon bir eğitimciye Türk eğitim sistemini inceleyin dediklerinde o da 'incelemeye gerek yok Çanakkale'ye gidin' diyor. Vatandaşlarımız burayı mutlaka görsünler. Bir süreci, bir ruhu görsünler. Kazılar devam ediyor, daha ne değerler ortaya çıkacak. 7 yıldır Okçular Vakfı'nın önderliğinde yapılıyor. Biz de destek veriyoruz. Özellikle geleneksel sporların unutulmaması ve gelişmesi için katkı sağlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun önderliğini yaptığı için teşekkür ediyoruz. Yarın Malazgirt'te olacağız.

"GENÇLERİMİZ MUTLAKA BURALARA GELİP GEZMELİDİR"

Burası zor bir coğrafya. Bu coğrafyada kalmak kolay değil. Bedeller ödenmiş, ödenmeye de devam ediyor. Bu coğrafyanın çocukları bu tarih bilinci, milli şuurla, ruhla hem değerlerini hatırlayacak hem de nasıl ayakta kalmalıyız, mücadele etmeliyiz, bunları öğrenmek için hem teknolojik hem de sportif olarak kendilerini geliştirmeli. Mantığımız burada gençlerimize bu milli ve manevi ruhu verebileceğimiz önemli noktalardan birisi. Gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Nerelerden nerelere geldiğini görsünler.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN GENÇ SPOR TESİSLERİNE SAHİP"

Okçuluğa olan bakanlığımızın yatırımları özellikle tüm spor dallarına olan yatırımlarımız sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yoğun şekilde 22 yıldır devam ediyor. Okçular Vakfı'nın bulunduğu yer benim çocukluğumun geçtiği yerdir. Orada futbol oynadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde orası ihya edildi. Orası bir namazgâh aslında. Oraya güzel bir Okçuluk Külliyesi oluşturuldu. Orada okçulukla ilgili ve olimpik okçulukla ilgili yatırımlar yapıldı. Antalya'da, yurt dışında yapıldı. Ankara'da yapıldı. Etnosporla ilgili yatırımlarımız var. Ankara'da İstanbul'da. Bir tesis zenginliğine doğru gidiyoruz. Türkiye şu anda Avrupa'nın en genç tesislerine sahip ülke.

"OKÇULUKTA GÜNEY KORE'NİN DOMİNASYONUNU KIRDIK"

Mete Gazoz, kendi ifadesiyle 'bu gezegenin en büyük okçusu benim, bunu da gösterdim" dedi. Gazoz hem dünya hem olimpiyat şampiyonu. Okçulukta madalya almak çok zordur. Güney Korelilerin bir dominasyonu vardı. Bunu kırdık biz. Gençlerimizin bu tesisler arttıkça sporu olan yönelimleri artıyor. Biz çocuklarımızı yetenek taramasından geçiriyoruz. Kulüp sayılarımız artıyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuz var. Kırkpınar'ı, yağlı güreşlerimizi de destekliyoruz. Atçılık, cirit atmak. Geleneksel değerleri ortaya koyuyoruz. O ruh bu ülkeyi ayakta tutan. Bize ve tesislerimize çok talep var. Bir karakucak güreşine gittiğinizde inanılmaz kalabalık ve sporcu görürsünüz. Kırkpınar'a binlerce sporcu geliyor. Orada bir ruh var. Malazgirt, Çanakkale, İstanbul'un fethi, Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos'un ruhu var. Biz geleneksel sporlara ciddi destek veriyoruz. Türkiye şu anda organizasyon yapma kapasitesinde çok üst düzeylere geldi.

"SPORA OLAN YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Çok ciddi spor altyapımız var. İnanılmaz tesislerimiz var. Sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var, çok şanslıyız. Gençlerle çok iyi diyalog kuran bir Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere aşıladığı en önemli şeylerden birisi özgüven. 15 Temmuz'u nasıl durduruyorsun? Bu ruhla durduruyorsun. Bütün dünya destansı bir mücadele olan Çanakkale'yi anlatıyor. Genci oraya götürdüğünde o ruhu görüyor. Bizim spora yatırımlarımız artarak devam ediyor. 10 binin üzerinde yeni tesis yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımın en önemli şey gençlerimizi uyuşturucudan, içkiden, çevreye zarar vermekten uzaklaştırmak. Spor yapan bir genç kendisini çok iyi hisseder. Sağlıklıdır. Az doktora gider, az ilaç kullanır. Enerjisini paylaşır, sosyalleşir. Tesislerimiz gençlerimizin emrinde. 8 milyon gencimize yüzme öğrettik, bu yıl sonunda 10 milyon gencimize yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Biz her zaman uluslararası organizasyon yapma kapasitesine sahibiz.

"AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI İÇİN ÖNEMLİ SİNYALLER VAR"

Bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili İtalya ile ortak çalışmalarımız var, o netleşecek. Olumlu sinyaller var. Futbol Federasyonumuzla yürütüyoruz. Bizim stadyumlarımız Avrupa'da en önemli statlardan birisi. Bunu İtalyanlarla organize edeceğiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Adana Demirspor. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ülke puanının artmasında çok büyük katkıları var. Adana Demirspor da telafi eder. Bu puanlar çok çok önemli. Milli takımımızın 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan'la maçı var. Çok önemli bir maç. Güzel neticeler geleceğine inanıyoruz. Bu tesislerin sonuçlarını görüyoruz. Her branşta artan madalyalar var. Bunların meyvelerini topluyoruz. Tesislerin yeni ve modern olması uluslararası federasyon ve yapılarını buraya yönlendiriyor. Devasa tesisler ortaya çıktı. İnşallah bu ülke spor tesisleri ve altyapısıyla çok kısa sürede olimpiyat organize edecek güçlü bir altyapıya sahip. Bize 6 ay öncesinden söyleseler olimpiyatı bile düzenleyecek kapasitededir.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ALANDA SIÇRAYIŞI VAR"

Burada su sporları merkezimiz var. Kanon ağırlıklı olarak yapılıyor. Şimdi Edirne'de Meriç nehri üzerinde kürek tesisi yapıyoruz. Rize'de su sporları merkezi, Muğla'da öyle. Kürekte gençlerde Avrupa'da madalya almaya başladık. Bunların hepsi tesisle oluyor. Jimnastiğe çok yatırım yaptık, dünya, Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü çıkardık. Şimdi olimpiyatlarda altın bekliyoruz. Yine judo, güreşte yatırımlar yapıyoruz. Onun dışında yetenekleri seçip olimpiyata hazırlıyoruz. Tabana yayılmış yapı güçlenerek geliyor. Voleybolda filenin sultanları beşte beş yaptı Avrupa Şampiyonasında. Türkiye'nin uluslararası alanda bir sıçrayışı var. Bunu devam ettireceğiz. Boksta ve halterde hareketlenme var. Paralimpikte de başarılar geliyor. Olimpik havuzumuzda 4 bin sporcumuza destek veriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz.

"GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ VE GÜVENİYORUZ"

Gençlerimiz bakanlığımıza başvuruyor gitmek istediği illerde yurtlarda ücretsiz kalıyor. Bir de onlara müze kart veriyoruz. Gençlik merkezlerimizde sanat, kültür, spor faaliyetleri var. Gençlerimiz satrançta önemli başarılar elde etti. Herkesin yürümesini, hareket etmesini, 7'den 77'ye herkesin bu işin içinde olmasını arzu ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Bu vatanın değerlerini, dinamiklerini öğrenmeleri gerekiyor.