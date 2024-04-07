Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF'den Eyüpspor'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1. Lig 29. haftasında aldığı sonuçla Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"1. Lig’de oynanan 29. Hafta maçlarının ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Eyüpspor’u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tarihinde ilk kez Süper Lige yükselen Eyüpspor’a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."