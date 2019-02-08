Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 'sürekli işçi' alımı yapacaklarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00:00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 278’i engelli, 146’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacak. Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin meslek kolları şöyle:
“Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),Otobüs Kaptanı (Şoför),Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina),Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı),Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci.”
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 ile 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.
Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizli görevlisi olarak işe alınacaklar. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhasebeci olarak işe alınacaklar sözlü sınava tabi tutulacaklar. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutularak işe alınacaklar.
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