        Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru tarihleri 2026: Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı ne zaman? GSB personel alımı kadro dağılımı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni bir personel alım müjdesi verdi. GSB, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2.610 sözleşmeli personel istihdam edecek. Sürecin resmen başladığı duyurulurken, alımlarda yazılı ya da sözlü sınav şartının bulunmayacağı belirtildi. Adaylar ise başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi kadrolarda alım yapılacağına ilişkin detayların açıklanmasını bekliyor. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2026 yılında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2.610 sözleşmeli personel alımı yapılacağını Resmî Gazete üzerinden duyurdu.

        GSB personel alım ilanının yayımlanmasının ardından adaylar, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda yazılı ve sözlü sınav şartının bulunmaması dikkat çekti.

        Başvuru süreci, alınacak kadrolar ve başvuru koşullarına ilişkin tüm ayrıntıların ilanla birlikte netleştiği bildirildi.

        2

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026

        Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

        Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylar, yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek.

        Başvuru işlemini tamamlayan adaylar için herhangi bir bilgi değişikliği imkânı bulunmayacak. Ayrıca, adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen tüm şartları eksiksiz şekilde taşıması zorunlu olacak.

        3

        GSB PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Alım yapılacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (temizlik ve bakım-onarım) kadroları yer alıyor.

        İlan kapsamında istihdam edilecek toplam 2.610 personelin kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

        150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans mezunu, KPSS P3)

        1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu, KPSS P93)

        783 Destek Personeli – Temizlik (KPSS P94)

        677 Destek Personeli – Bakım-Onarım (KPSS P94)

        Bakım-onarım kadrosu; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz gibi alt branşlardan oluşacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
