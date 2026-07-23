Genel af çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı!
Genel af düzenlemesine ilişkin araştırmalar kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, gözler Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Meclis'te yürütülen çalışmaların kapsamı ve olası infaz değişiklikleri yakından takip edilirken, "Genel af çıkacak mı?", "Yeni af yasası Meclis'ten geçecek mi?" soruları yeniden gündeme geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanan düzenlemenin içeriği ve yasalaşma takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte bilgiler...
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması planlanan yeni yasa teklifi, genel af ve infaz düzenlemesi beklentilerini yeniden hareketlendirdi. Özellikle ceza infaz sistemine yönelik olası değişiklikleri takip eden binlerce kişi, yeni düzenlemenin kimleri kapsayacağını ve genel af içerip içermeyeceğini araştırıyor. Meclis'teki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem düzenlemenin niteliğine hem de yasalaşma sürecine dair dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...
AÇIKLAMA GELDİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"İsteriz ki nasıl Komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur."
"Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz."