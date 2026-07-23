Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Genel af çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı!

        Genel af çıkacak mı, son durum ne? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı!

        Genel af düzenlemesine ilişkin araştırmalar kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, gözler Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Meclis'te yürütülen çalışmaların kapsamı ve olası infaz değişiklikleri yakından takip edilirken, "Genel af çıkacak mı?", "Yeni af yasası Meclis'ten geçecek mi?" soruları yeniden gündeme geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanan düzenlemenin içeriği ve yasalaşma takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması planlanan yeni yasa teklifi, genel af ve infaz düzenlemesi beklentilerini yeniden hareketlendirdi. Özellikle ceza infaz sistemine yönelik olası değişiklikleri takip eden binlerce kişi, yeni düzenlemenin kimleri kapsayacağını ve genel af içerip içermeyeceğini araştırıyor. Meclis'teki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem düzenlemenin niteliğine hem de yasalaşma sürecine dair dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...

        2

        AÇIKLAMA GELDİ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        3

        GENEL AF ÇIKACAK MI?

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

        "İsteriz ki nasıl Komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur."

        4

        "Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık ve Net - 22 Temmuz 2026 (Mansur Yavaş CHP'de Mi Kalacak?)

        Hangi çizgide "yeni parti" kuruluyor? CHP'de bölünme mi yeni inşa mı? CHP'de yarın toplu istifalar mı olacak? Meclis'te ana muhalefet değişiyor mu? Kim CHP'de kalıp yeni partiye gitmez? CHP'de bundan sonra ne yaşanacak? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Diriliş Postası Yazarı Doğan Çağlar, Akademis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi