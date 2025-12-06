Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu resmî davetle Şam’da temaslarda bulundu

        Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu resmî davetle Şam’da temaslarda bulundu

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki Orgeneral Levent Ergün ile resmî davet kapsamında Şam'a giderek Suriye Arap Cumhuriyeti'nin askerî makamlarıyla görüşmeler yaptı. Heyet, Türkiye-Suriye ortak harekât merkezinde ve "Suriye Devrimi Askerî Fuarı"nda da incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmî davetli olarak gittiği Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında heyet, Türkiye-Suriye ortak harekât merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nu ve Şam’daki Askerî Ataşeliği ziyaret etti.

        Bayraktaroğlu, programı çerçevesinde “Suriye Devrimi Askerî Fuarı”nı da gezerek fuar alanında incelemelerde bulundu. Ziyaretlerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selçuk bayraktaroğlu
        #haberler
        #Murhaf Ebu Kasra
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!