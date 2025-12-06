Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu resmî davetle Şam’da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmî davetli olarak gittiği Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

🗓️ 05 Aralık 2025

📍Suriye



Ziyaret kapsamında heyet, Türkiye-Suriye ortak harekât merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nu ve Şam’daki Askerî Ataşeliği ziyaret etti.

Bayraktaroğlu, programı çerçevesinde “Suriye Devrimi Askerî Fuarı”nı da gezerek fuar alanında incelemelerde bulundu. Ziyaretlerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

FOTO: AA