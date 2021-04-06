Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruçla ilgili sorularda merak edilip araştırılıyor. Özellikle hangi durumda orucun bozulup bozulmayacağı veya kaza gerektiren durumlar merak ediliyor. "Geniz akıntısı orucu bozar mı?" ve "Geniz akıntısı yutmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi?" Soruları da bu sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilip araştırılan sorularla ilgili detaylar...

Geniz akıntısı orucu bozar mı?

Balgam ya da ağız akıntısı yutmak Hanefi Mezhebi alimlerine göre orucu bozan ve kaza gerektiren haller arasında yer almıyor. Bu hükmün ışığında Diyanet'in yaklaşımına göre geniz akıntısı orucu bozan hallerden değildir.

Geniz akıntısı orucu bozmadığı gibi geniz akıntısını yutmakta orucu bozmaz. Dolayısıyla oruçluyken geniz akıntısının yutulması durumunda oruca kaza gerekmemektedir.