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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK George Puşçaş'a Avrupa'dan iki talip! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        George Puşçaş'a Avrupa'dan iki talip!

        Bodrum FK'nın golcü oyuncusu George Puşçaş'a Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:54
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        George Puşçaş'a Avrupa'dan iki talip!
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        Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum FK'da kadroda kalan yabancı oyuncuların gelecekleri henüz netleşmezken, golcü George Puşçaş'a talipler olduğu öğrenildi.

        Geride kalan sezonda 34 Süper Lig maçına çıkıp 8 gol atan Rumen golcüyle ülkesinden Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş'in ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca İtalya Serie B takımlarının da Puşçaş'a ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncunun şartlar sağlanması durumunda ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı. Puşçaş'ın Bodrum FK takımı ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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