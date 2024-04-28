Georgieva: Fed'in faiz düşürme eğilimine rağmen, oranlar pandemi öncesi şartlara gelmeyecek

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Riyad Ekonomi Forumu", "Nasıl bir büyümeye ihtiyacımız var?" başlıklı oturumla birlikte başladı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan açıklamada, 28-29 Nisan tarihlerinde planlanan Riyad Ekonomi Forumu'nun başladığı bildirildi.

"Nasıl bir büyümeye ihtiyacımız var?" başlıklı oturumla başlayan forum kapsamında çevre sorunları, sanatın toplumdaki rolü, girişimcilik, yapay zeka, dijital para birimleri ve dijital şehirler gibi çeşitli konuların ele alınacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ilk oturumda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin içinde bulunduğu temel riskin "jeopolitik gerilimler" olduğunu ifade etti.

REKLAM Jeopolitik gerilimlerin ekonomiyi doğrudan etkilediğine dikkati çeken Cedan, bunun sonucunda korumacı tedbirler alınarak ticaret ve teknoloji gibi alanlarda kısıtlamalar getirildiğini, ekonominin jeopolitik hedefler için kullanıldığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise ekonomideki büyümenin azalmasının başlıca sebebinin "üretimin zayıflaması" olduğunu söyledi. Georgieva, ABD dolarının para birimi olarak gücünün enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını vurgulayarak, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz düşürme eğilimine rağmen, faiz oranları pandemi öncesi dönemin şartlarına gelmeyecek." şeklinde konuştu.