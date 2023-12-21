Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması

        Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması

        İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, kendisine 30 yıl önce tecavüz ettiği iddiasıyla Gerard Depardieu hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

        2

        Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında hiçbir şekilde rızasının alınmadığını ve olay sırasında felç olmuş gibi hissettiğini söyledi.

        3

        Ruth Baza, Depardieu'nun 12 Ekim 1995'te kendisini Cinemania dergisi için yaptığı röportaj sırasında tecavüz ettiğini söyledi. Baza, o sırada 23 yaşındaydı.

        4

        Depardieu hakkında 2020 yılında, Charlotte Arnould’a tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmış, sonrasında çok sayıda kadın Depardieu tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etmişti.

        #Gerard Depardieu
        #Ruth Baza
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"