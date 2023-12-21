Haberler Dünyadan Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması

Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, kendisine 30 yıl önce tecavüz ettiği iddiasıyla Gerard Depardieu hakkında suç duyurusunda bulundu Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:11 facebook

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İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

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Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında hiçbir şekilde rızasının alınmadığını ve olay sırasında felç olmuş gibi hissettiğini söyledi.