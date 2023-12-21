Gerard Depardieu'ya tecavüz suçlaması
İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, kendisine 30 yıl önce tecavüz ettiği iddiasıyla Gerard Depardieu hakkında suç duyurusunda bulundu
İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında hiçbir şekilde rızasının alınmadığını ve olay sırasında felç olmuş gibi hissettiğini söyledi.
Ruth Baza, Depardieu'nun 12 Ekim 1995'te kendisini Cinemania dergisi için yaptığı röportaj sırasında tecavüz ettiğini söyledi. Baza, o sırada 23 yaşındaydı.