Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Çorabınızda soğanla uyumak gribi iyileştirir mi?

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Science Direct'e göre soğanın antibakteriyel niteliklere ve antioksidanlara sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nitelikler insan vücuduna en çok, soğanı cildinize sürmek yerine tükettiğinizde fayda sağlar.

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Iowa Eyalet Üniversitesi'nden profesör Dr. Ruth MacDonald, Healthline'a soğanların "kimyasal antibiyotiklerden çok daha az etkili olduğunu" söyledi. Healthline ayrıca virüslerin insan konakçının içinde yayılması gerektiğine dikkat çekiyor, bu nedenle cilde bir soğan koymak onu etkili bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.