Stoltenberg, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı. KFOR ve NATO kuvvetleri, Kosova'da tüm vatandaşlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli tüm adımları atacaktır. BM yetkisi uyarınca tarafsız şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.