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Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasındaki gerginlik tırmanırken, NATO Kosova'ya ilave asker göndereceğini açıkladı

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AA / HABERTURK.COM
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye amaçlı gönderilecek ilave asker sayısının 700 olduğunu bildirdi.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Stoltenberg, 31 Mayıs-1 Haziran'da gayriresmi nitelikteki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı Norveç'in başkenti Oslo'da NATO Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'ya değinen Stoltenberg, KFOR askerlerine dün yapılan saldırıda 30 askerin yaralandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Stoltenberg, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı. KFOR ve NATO kuvvetleri, Kosova'da tüm vatandaşlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli tüm adımları atacaktır. BM yetkisi uyarınca tarafsız şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Batı Balkanlar için oluşturulan operasyonel ihtiyat kuvvetlerinden 700 askerin Kosova'ya gönderilmesine karar verdiklerini açıklayan Stoltenberg, bir tabur askerin de hazırlık seviyesinin artırıldığını, gerek duyulması halinde bu askerlerin de KFOR'a destek için Kosova'ya gönderileceğini söyledi.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Stoltenberg, "Şiddet olayları, Kosova'yı ve tüm bölgeyi geri götürmekte, Avrupa-Atlantik arzusunu tehlikeye atmaktadır. Priştine ve Belgrad gerginliği düşürmek için somut adımlar atmalı, sorumsuzca davranışlardan kaçınmalı, AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa girmelidir. Kalıcı barış için tek yol budur." diye konuştu.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    KOSOVA'DA 30 KFOR ASKERİ YARALANMIŞTI

    Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

     

     
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

    NATO, KFOR'a takviye için ilave asker gönderileceğini, İtalya'da bulunan Operasyonel İhtiyat Kuvvetlerinin harekete geçirildiğini açıklamıştı.
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek
  • Gerginlik tırmanıyor: NATO Kosova'ya ilave asker gönderecek

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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