Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

JENNIFER LOPEZ - DIDDY

Jennifer Lopez ile rapçi Diddy, ünlü şarkıcının 'If You Hand My Love' adlı şarkısının klibinde birlikte çalışırken tanışmıştı. Ardından 1999'da aşk yaşamaya başlayan ikili, 2001'de ilişkilerini sonlandırmıştı.



"ONUNLA İSTEDİĞİM AİLE HAYATINA SAHİP OLAMAYACAĞIM"

Çift, birlikteliklerinin ilk yılında ise New York'ta silahlı saldırının gerçekleştiği bir gece kulübünden kaçtıktan sonra tutuklanmıştı. Olayın ardından Lopez'in hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü ancak Diddy, rüşvet ve silah bulundurmakla suçlanmıştı. Diddy, duruşmada beraat ederken, Jennifer Lopez ise 2001'de rapçiyle asla istediği aile hayatına sahip olamayacağını bildiği için ilişkiyi bitirmişti.



AYRILIĞIN ARDINDAN 'İHANET' İMASI



Ayrıca ünlü rapçinin kendisine ihanet ettiğini ima eden Lopez, "Ağladığım, çıldırdığım ve delirdiğim bir ilişkim vardı. Gerçekten tüm hayatımı alt üst etti. Onu hiç yakalayamadım ama biliyordum; birkaç saatliğine bir kulübe gideceğini söyler ve o gece bir daha geri dönmezdi" açıklamasında bulunmuştu.