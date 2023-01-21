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Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı

Bugün bir nostalji rüzgarına kapılmaya ne dersiniz? Söz konusu rüzgarda birçok ünlü ismin geçmişte yaşadığı ve şimdilerde pek de hatırlanmayan aşklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını belki de ilk kez göreceksiniz. Kimi 1980'li yıllarda otellerden sevgilisine 40 sayfalık faks göndererek ilişkisini sürdürdü, kimisi ise ortaya çıkan seks kasedi sebebiyle ilişkisini noktalamak zorunda kaldı. Şimdilerde ise o aşklardan geriye sadece bu kareler kaldı...

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  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    TARKAN - ELİF DAĞDEVİREN

    Şimdilerde Pınar Dilek Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı olan Tarkan, bir dönem röportaj sırasında tanıştığı gazeteci Elif Dağdeviren ile aşk yaşamıştı.

    Ünlü şarkıcının verdiği bir röportajda daha önce hiç aşık olmadığını dile getirmesinin ardından Dağdeviren, ilişkiyi noktalama kararı almıştı.
    Tarkan'ı arayarak, bir telefon ile ilişkisini bitiren Elif Dağdeviren, o dönem Tarkan'la yaşadığı ilişkinin çok ilgi çekmesinden dolayı yorucu olduğunu söylemişti.

    Tarkan'ın 'Şımarık' albümündeki 'İkimizin Yerine' şarkısının ilhamının ise bu ilişki olduğu konuşuluyordu.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    BRAD PITT - SINITTA

    Ünlü aktör Brad Pitt ile şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı ABD'li Sinitta Renay ile 1980'den itibaren aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini 8 yıl sürdüren çift, ilişkilerini 1988'de sonlandırmıştı.

    Sinitta Renay, Pitt'in Los Angeles'ta yaşaması ve kendisinin turne yoğunluğunu ayrılık nedeni olarak göstermişti.

    Konuyla alakalı konuşan Sinitta Renay, "Uzun mesafeli bir ilişkiydi. O Los Angeles'taydı ve çekimler için orada olmak zorundaydı. Ben ise sürekli turnedeydim. Farklı ülkelerdeyseniz çok fazla iletişim kuramazdınız ve ben bunu zor buluyordum" demişti.

    "İLETİŞİM KURMAK İÇİN OTELLERDEN FAKS GÖNDERİRDİM"
    Ayrıca Brad Pitt'e o dönem sayfalarca faks gönderdiğini itiraf eden Sinitta Renay, "Otellerden ona telefon etmek ve gecenin bir yarısı 40 sayfalık fakslar göndermek için çaba harcardım ama erkekler geri iletişim kurmakta o kadar da iyi değiller. Bu yüzden 40 sayfalık mesajıma tek kelimelik bir cevapla geri dönüyordu" ifadelerini kullanmıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    AŞK DEFTERİ OLDUKÇA KABARIK
    Ünlü aktör, bir dönem Robin Givens, Christina Applegate Jill Schoelen, Juliette Lewis, Geena Davis, Julia Ormond, Thandie Newton, Meet Joe Black, Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı.

    ALTI ÇOCUĞU VAR
    Brad Pitt'in 2014 - 2019 arasında evli kaldığı Angelina Jolie ile birlikteliğinden ise üçü biyolojik ve üçü evlatlık olmak üzere; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    BURAK KUT - MELTEM CUMBUL

    1990'lı yılların 'Bebeto' lakaplı şarkıcısı Burak Kut, 1993'te Meltem Cumbul ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, birlikte geçirdikleri 4 yılın ardından 1997'de ilişkilerini noktalamıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    MILA KUNIS - MACAULAY CULKIN

    'Evde Tek Başına' serisiyle çocuk yıldız olarak şöhrete ulaşan Macaulay Culkin ile meslektaşı Mila Kunis, 2003'te aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 8 yıllık birlikteliği 2011'de bitmişti.

    "EVLENMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ
    Dostça ayrıldıklarını dile getiren ikiliden Mila Kunis, Culkin ile yuva kurmaktan korktuğunu dile getirmişti.

    Evliliğin kendisine göre olmadığını belirten Mila Kunis, "Benim için önemli bir şey değil ama çocuk sahibi olacağım. Şimdi olamayacak kadar bencilim" demişti.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUĞU VAR
    2015'te Ashton Kutcher ile nikâh masasına oturan Mila Kunis'in Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood adında iki çocuğu var.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    HANDE ATAİZİ - FİKRET KUŞKAN

    Hande Ataizi ile Fikret Kuşkan da 1990'lı yıllarda birliktelik yaşamıştı. Çift, ilişkilerini 4 yıl boyunca sürdürmüştü.

    Aşk yaşadıkları dönemde 18 yaşında olan ve konservatuvarda eğitimini sürdüren Ataizi, aynı evi paylaştığı Kuşkan hakkında, "O benim ilk aşkımdı. Hatta ilk tanıştığım insandı... İlk cinsel deneyimimi de onunla yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    CAMERON DIAZ - JUSTIN TIMBERLAKE

    Oyuncu Cameron Diaz ile şarkıcı Justin Timberlake, 2003'te 'Nickelodeon Kids' Choice Ödülleri'nde tanışmıştı. Çiftin arkadaşlığı kısa bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Birliktelikleri 4 yıl süren ikili, 2007'de ayrılık kararı almıştı.

    "BİRBİRİMİZE OLAN SAYGIMIZ DEVAM EDECEK"
    Çift, yollarını ayırdıklarını şu sözlerle duyurmuştu: İlişkimizin durumu hakkında yorum yapmamak her zaman tercihimiz olmuştur ancak birlikte geçirdiğimiz zamana duyduğumuz saygıdan dolayı, son spekülasyonlar ve medya tarafından bildirilen yanlış hikayelerin sayısı ışığında şimdi bunu yapmak zorunda hissediyoruz. Aslında romantik ilişkimizi sona erdirdik ve bunu karşılıklı ve arkadaş olarak, birbirimize olan sevgi ve saygımız devam ederek yaptık.

    Cameron Diaz, şimdilerde müzisyen Benji Madden ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Justin Timberlake ise 2012'de nikâh masasına oturduğu Jessica Biel ile birliktelik yaşıyor.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    NATALIE PORTMAN - JAKE GYLLENHAAL

    Natalie Portman ile Jake Gyllenhaal, 2006'da yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra yollarını ayıran ikili, arkadaş kalma kararı aldı.

    Natalie Portman, ardından Benjamin Millepied ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu birlikteliğinden Amalia ve Aleph adında iki çocuğu dünyaya geldi.

    Jake Gyllenhaal ise bekar kalmayı tercih etti. 
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    SARAH JESSICA PARKER - ROBERT DOWNEY JR

    Sarah Jessica Parker, 1984'te Robert Downey Jr. ile birlikte rol aldıkları 'Firstborn' filminin setinde tanıştı. Sette başlayan arkadaşlık kısa bir süre sonra arkadaşlığa dönüştü. 7 yıl birlikteliklerini sürdüren ikili, 1991'de ise ayrıldı.

    AYRILIK SEBEBİ BAĞIMLILIKLARI
    Robert Downey Jr., Parker ile ayrılık sebebinin alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları olduğunu dile getirdi. Konuyla alakalı konuşan Downey, "Bana yardım etmeye çalıştı ama kendimi toparlayamadığımda çok sinirlendi" diyerek, birlikteliklerini sonlandırma nedenini açıkladı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    JENNIFER LOPEZ - DIDDY

    Jennifer Lopez ile rapçi Diddy, ünlü şarkıcının 'If You Hand My Love' adlı şarkısının klibinde birlikte çalışırken tanışmıştı. Ardından 1999'da aşk yaşamaya başlayan ikili, 2001'de ilişkilerini sonlandırmıştı.

    "ONUNLA İSTEDİĞİM AİLE HAYATINA SAHİP OLAMAYACAĞIM"
    Çift, birlikteliklerinin ilk yılında ise New York'ta silahlı saldırının gerçekleştiği bir gece kulübünden kaçtıktan sonra tutuklanmıştı. Olayın ardından Lopez'in hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü ancak Diddy, rüşvet ve silah bulundurmakla suçlanmıştı. Diddy, duruşmada beraat ederken, Jennifer Lopez ise 2001'de rapçiyle asla istediği aile hayatına sahip olamayacağını bildiği için ilişkiyi bitirmişti.

    AYRILIĞIN ARDINDAN 'İHANET' İMASI

    Ayrıca ünlü rapçinin kendisine ihanet ettiğini ima eden Lopez, "Ağladığım, çıldırdığım ve delirdiğim bir ilişkim vardı. Gerçekten tüm hayatımı alt üst etti. Onu hiç yakalayamadım ama biliyordum; birkaç saatliğine bir kulübe gideceğini söyler ve o gece bir daha geri dönmezdi" açıklamasında bulunmuştu.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    'BENNIFER' GERİ DÖNDÜ

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda ise 22 yıl önce de aşk yaşadığı Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan Lopez ile Affleck, aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    KEIRA KNIGTLEY - JAMIE DORNAN

    Keira Knightley ile Jamie Dornan, 2003'te tanıştıkları bir fotoğraf çekimindenden sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Birliktelikleri 2 yıl süren Knightley ile Dornan, 2005'te yollarını ayırmıştı.

    "BASKI YARATTI"
    Jamie Dornan'ın temsilcisi konuyla alakalı, "İkili, şu anki aşamada ilişkilerini durdurmaya karar verdi ancak arkadaş olarak birbirlerine tamamen bağlılar. Bu sıfatla birbirlerini görmeye devam edecekler" demişti.

    Jamie Dornan, ayrılıklarından birkaç yıl sonra ise eski aşkıyla kıyasla kendisini biraz 'ikinci sınıf' hissettiğini ve bunun ilişkileri üzerinde baskı yarattığını açıklamıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    KIM KARDASHIAN - NICK CANNON

    Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile ABD'li komedyen Nick Cannon, 2006 - 2007 arasında aşk yaşamıştı. Birliktelikleri henüz ünlü olmalarından önce başlayan ikili, Kardashian'ın seks kasedi sızdırılınca yollarını ayırmıştı.

    SEKS KASEDİ AYRILIK GETİRDİ
    Cannon, 2012 yılında kasetin varlığı hakkında yalan söylemesi nedeniyle eski sevgilisinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Komedyen, konuyla ilgili, "Eğer kalbimi kırmasaydı her şeyin yoluna girebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUĞU VAR
    Kim Kardashian, yaşananların ardından 2014'te ihtişamlı bir törenle rapçi Kanye West ile dünyaevine girmişti. North, Chicago, Psalm ve Saint adında çocukları olan Kardahian ile West, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almıştı. İkili, 3 Mart 2022'de ise resmen boşanmıştı.
  • Geriye sadece bu fotoğraflar kaldı! Tarkan, Meltem Cumbul, Brad Pitt, Jennifer Lopez, Kim Kardashian... - Magazin haberleri

    VANESSA HUDGENS - JOSH HUTCHERSON

    Josh Hutcherson, 'bir dönem 'Hıgh School Musical'de rol alan Vanessa Hudgens ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. 2011 yılında Hawaii'de 'Journey 2: The Mysterious Island' filminin çekimleri sırasında tanışan ikili, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

    Ayrılığın ardından aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirten çift, konu hakkında esprili açıklamalarda bile bulunmuştu.

    Josh Hutcherson, "Bir noktada çıkıyorduk ama kalbimi kırdı. Hayır... Sadece şaka yapıyorum. Bu bir süre önceydi, şimdi gerçekten iyi arkadaşız" demişti.

    Fotoğraflar: Splash News, Depo Photos, Avalon, Instagram, Backgrid USA, HT Magazin

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