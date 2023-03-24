Teknoloji sektöründe siber güvenlik tüm kullanıcıların endişesi durumunda. Bankacılık işlemlerinden, yemek siparişine, oyunlardan, çevrimiçi ödemelere kadar tüm işlemlerimizi yaptığımız internette yeni bir bilgi çalınma durumu ortaya çıkartıldı.

Önde gelen market ve yemek sipariş uygulamalarından Getir'in ve bünyesinde hizmet veren taşımacılık uygulaması BiTaksi kullanıcılarının bir kısmının bilgilerinin çalındığı iddiası gündemde büyük etki yaratmıştı.

GETİR İDDİALARI DOĞRULAYAN BİR AÇIKLAMA YAPTI

Getir'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiği doğrulanırken, nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı eklendi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı, bu yüzden de kullanıcı özelinde bu bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtildi.

KULLANICILARA İNGİLİZCE MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Getir kullanıcılarının bilgilerini ele geçiren siber korsanlar tarafından Getir kullanıcılarına küfür içerikli ve kredi kartı bilgileri ve tam isimlerine kadar birçok bilgiyi ele geçirdiklerine dair İngilizce mesajlar gönderildiği belirtiliyor.

