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Getir, sistemine mahalle esnafını da katıyor

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir, Getir Büyük, Getir Yemek, Getir Su'yun yanına Getir Çarşı'yı ekliyoruz. Getir Çarşı ile, mahallenizdeki kasap, manav, fırın gibi esnafların ürünlerini, Getir'in milyonlarca müşterisi ile buluşturuyoruz. Bu uygulamayı öncelikle İstanbul'da başlatıyoruz. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin geri kalanına da yayacağız. Amacımız, mahalle ruhunu yansıtmak ve yaşatmak" dedi.

Getir, sistemine mahalle esnafını da katıyor
HABERTURK.COM

Getir, yeni hizmeti GetirÇarşı ile market, şarküteri, manav, kasap, kuru yemişçi, pet shop gibi işletmeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yeni hizmet, mahalle esnafının dijital dönüşümüne katkı sağlayarak ek bir gelir kapısı oluşturacak. Kullanıcılar ise uygulama üzerinden tanıdığı, bildiği esnafından kolayca alışveriş yapabilecek.

Konu hakkında bilgi veren Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Yeni hizmetimiz GetirÇarşı ile kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak. Bu vesileyle Türkiye’de 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, yeni hizmet aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek” dedi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Verilen bilgiye göre, 16 Nisan itibarıyla işletme kaydı almaya başlayacak olan GetirÇarşı, çok yakında uygulama kullanıcılarıyla buluşacak. Üye olmak isteyen işletmeler, uygulama üzerindeki linkten pratik başvuru formunu doldurabilecekler. Yeni hizmet, öncelikle İstanbul’da faaliyet gösterecek. Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacak.

Uygulama kullanıcılarının yeni hizmet üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da ‘Getir Getirsin’ seçeneği ile 30-45 dakika arasında kapılarına ulaşacak.

“GetirÇarşı’da ÖDEMELER ERTESİ GÜN HESAPTA"

Tütek, sözlerine şöyle devam etti: “GetirÇarşı hizmetimizle mahalle esnafının dijital dönüşümüne olanak sağlamanın yanında ekonomiye de hareketlilik getirmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan, GetirYemek hizmetimizde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyoruz. Bu nedenle, yeni hizmetimizde GetirYemek’te olduğu gibi ilk günden itibaren işletmecilerimizin kazançları, ertesi gün hesaplarına yatacak”.

Pandemi sürecinde zorlanan pek çok sektörden işletmeciye can suyu olacak yeni hizmet, sisteme üye olmak isteyen fakat gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan işletmelere destek paketleri de sunacak. GetirÇarşı üyesi işletmeler tek bir ekran üzerinden, kolaylıkla, tüm siparişlerini, sipariş hareketlerini, finansal hareketlerini gözlemleyebilecek, ürünlerini satışa açabilecekler.

Yeni hizmete üye olmak isteyen işletmelerin, panel.getircarsi.com/form/on-basvuru adresinden başvurularını yapabilecekleri belirtildi.

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