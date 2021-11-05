Ghezzal geçen sezonu aratıyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bu sezon kritik maçlarda suskun kaldı.

Geçen sezon 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performansıyla takımını sırtlayan ve çift kupa alınmasında önemli rol oynayan Ghezzal, bu sezona iyi başlayamadı. Leicester City'den bonservisi alınan ve 3 yıllık kontrat yapılan 29 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor.

Yalçın, yıldız futbolcudan geçen sezon olduğu gibi daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

Teknik heyet, geçen sezon Aboubakar ile çok iyi uyum yakalayan Ghezzal'ın bu sezon Batshuayi ile aynı Frekansı tutturamadığını düşünüyor.