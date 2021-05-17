Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunda birçok isim öne çıkarken katkı verenlerin başında gelen futbolcu ise Rachid Ghezzal oldu!

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde en parlak sezonlarından birine imza attı. Son 3 sezonda forma giydiği Fiorentina, Leicester City ve Monaco'da beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, Süper Lig'de fileleri 8 kez havalandırdı. Ghezzal, takım arkadaşlarının attığı 17 golde de katkı veren isim oldu.

EVRAKLARI MOTOSİKLETLE YETİŞTİRİLDİ!

Beşiktaş, Ghezzal'i yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna katarken lisansının sezona yetiştirilmesi için büyük çaba sarf edilmişti. Kara Kartal, yıldız futbolcunun evraklarını transfer tescil döneminin tamamlanmasına yarım saat kala TFF'ye ulaştırmıştı. Evrakların motosikletle getirilmesi uzun süre gündeme oturmuştu. Şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşanırken Ghezzal de motosiklet pozu verdi!

Rachid Ghezzal, transfer sürecini Fransız basınına şöyle anlatmıştı:

"Türkiye Ligi'nde transferin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi. Kulüp bu nedenle benim sözleşmemi bir moto kurye ile tescil ettirdi. Motokurye ile beraber tescil bürosuna giden iki kulüp çalışanımız Türkiye'de meşhur oldu. Beşiktaş'a transferim gerçekten de dakikalar kala gerçekleşti"

EVRAKLARI YETİŞTİREN İSİM KONUŞTU

Evrakları TFF'ye yetiştirerek ligin belki de kaderini değiştiren isim olan Barış Papila, NTV'ye açıklamalar yaptı. Olay anını anlatan Papila "Arabayla gidecektik, sonra İstanbul trafiği... Saat 6'da yetişmesi gereken evraklar 5 buçukta bitti. Erdinç'le dedik ki, motorla gitmemiz lazım. Erdinç de abisini aradı, motoru istedi ve öyle motoru aldık. Nevzat Demir'den Levent'e, belgeleri yetiştirmek için 12 buçuk dakikada gittik" ifadelerini kullandı.