Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta eksik bölgelere takviye için temaslar devam ederken gözler bir yandan da ayrılma ihtimali bulunan isimlerde...
SAISS'E BİR TALİP DE FRANSA'DAN
Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ederken Faslı oyuncuya İngiliz Nottingham Forest ekibinin ardından son olarak Fransa'dan Marsilya talip oldu.
Fransız ekibi 2.5 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmaya hazırlansa da Beşiktaş kapıyı 4 milyon Euro'dan açacak.
REDMOND'IN KARARI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan Nathan Redmond da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi.
Southampton'la sözleşmesi sona eren ve boşta olan İngiliz futbolcuya siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık kontrat önerdi. Redmond kalmaya sıcak baksa da hamile olan ve doğum yapmasına çok kısa süre kalan eşi, İngiltere'de yaşama ısrarını sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimi, tatilin ardından Redmond'ın kesin kararını bekliyor. İngiltere'den de talipleri bulunan Redmond'ın durumuna göre bir kanat takviyesi daha yapılacak.
MULEKA'YA TEKLİFLER VAR AMA...
Beşiktaş'a sezon başında 3.3 milyon Euro ödenerek transfer edilen Jackson Muleka, beklentilerin altında kalan isimlerden olmuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir teklif gelmesi halinde Kongolu oyuncunun satılabileceğini yönetime iletti.
Arap yarımadasından teklifler bulunan Kongolu oyuncu, ayrılığa şimdilik sıcak bakmazken önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir.
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