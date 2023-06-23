Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta eksik bölgelere takviye için temaslar devam ederken gözler bir yandan da ayrılma ihtimali bulunan isimlerde...

Fransız ekibi 2.5 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmaya hazırlansa da Beşiktaş kapıyı 4 milyon Euro'dan açacak.

Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss'in ayrılık talebi devam ederken Faslı oyuncuya İngiliz Nottingham Forest ekibinin ardından son olarak Fransa'dan Marsilya talip oldu.

REDMOND'IN KARARI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta geçen sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan Nathan Redmond da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi.

Southampton'la sözleşmesi sona eren ve boşta olan İngiliz futbolcuya siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık kontrat önerdi. Redmond kalmaya sıcak baksa da hamile olan ve doğum yapmasına çok kısa süre kalan eşi, İngiltere'de yaşama ısrarını sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi, tatilin ardından Redmond'ın kesin kararını bekliyor. İngiltere'den de talipleri bulunan Redmond'ın durumuna göre bir kanat takviyesi daha yapılacak.