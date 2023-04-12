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'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)' Şehir Tiyatroları'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)' bu akşam 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyer yapıyor.

'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)' Şehir Tiyatroları'nda
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' başlığıyla duyurduğu 2022-2023 sezonu repertuvarının yeni oyunu 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)', aile içinde kuşaklar arası çatışmaları ve yaşlılığın zorluklarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne sererken, diğer yandan dört yaşlı insanın en tuhaf koşullarda bile kurabileceği dostluğa ve bağlara dair bir hikâye anlatıyor.
Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği Gidiş Dönüş Moskova (Retro) bu akşam 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyerini yapacak.

Oyunun yönetmeni Engin Gürmen, Gidiş Dönüş Moskova (Retro)’yu şöyle anlatıyor: “Oyunun teması yalnızlık ve sevgisizlik üzerine. Ama sakın kötümser bir oyun seyredeceğinizi sanmayın. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi karamsarlıkla beraber bizi tebessüm ettiren, hatta zaman zaman güldürecek sahneler tıpkı Çehov oyunlarında olduğu gibi iç içe geçmiş.
Evet yaşlılık ve bir gün yalnız kalmak kaçınılmaz olarak bizi beklemekte. Ama buna gülümseyerek katlanmak da ancak sanatın gücü ile olacaktır sanırım.
Oyunun bütün yaratıcı kadrosuna teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürüm bu yolculuğa benimle beraber çıkmayı kabul eden kadim dostlarım büyük oyuncular sevgili Hikmet Körmükçü ve sevgili Zihni Göktay’a olacaktır.”

Dramaturgisini Başak Erzi’nin, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu’nun, koreografisini Doğan Şirin’in, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efekt tasarımını Harun Özdamar’ın yaptığı; fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor.

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