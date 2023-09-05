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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid: Kızım Khai babası Zayn Malik'leyken çalışabiliyorum - Magazin haberleri

        Gigi Hadid: Kızım babasıyla iken çalışabiliyorum

        Model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından kızı Khai ile işi arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:57
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        Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de sonlandırmıştı. İngiliz şarkıcının, Hadid'in annesi Yolanda Hadid’i kolundan tutup sarsarak tartakladığı ve Zayn Malik'in Hadid'e ağza alınmayacak küfürler ettiği ileri sürülmüştü.

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        Yaşananların ardından Yolanda Hadid, Zayn Malik'ten şikayetçi olmuş ve ünlü şarkıcı, uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası almıştı. Yaşanan olaydan ötürü ilişkileri sonlanan ikilinin Khai adında bir kızı bulunuyor.

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        28 yaşındaki model Gigi Hadid, Porter Dergisi'nde Zayn Malik ile nasıl ebeveynlik yaptıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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        "EĞER EBEVEYNSENİZ DAHA MANTIKLI KARARLAR VERMELİSİNİZ"

        Gigi Hadid, "Eğer bir ebeveynseniz daha mantıklı kararlar vermelisiniz çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasıyla birlikte olduğu zamanlarda çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Bu nedenle seçtiğim işler gerçekten tatmin edici olmalı" dedi.

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        "OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ DAVRANDIM"

        Zayn Malik, Alex Cooper ile birlikte katıldığı Call Her Daddy adlı podcast yayınında Yolanda Hadid ile yaşadığı kavga hakkında ilk kez konuşmuştu. Yaşananları aile meselesi olarak tanımlayan Malik, "Bu konuda bence tam da olması gerektiği gibi davrandım. İnsanlar internet ortamında konuşuyorsa ben buna dahil olmam. Benim için en değerli şey zaman ve ben bunu kendimi savunmaya harcamak istemiyorum" dedi.

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        "AİLE İÇİNDE OLAN AİLE İÇİNDE KALMALI"

        "Konunun daha fazla ilgi çekmesini ve kızımla ilgili daha fazla negatif durumlar yaratılmasını istemedim" diyen Zayn Malik, sözlerini "Aile içinde olan şeylerin aile içinde kalmasını tercih ederim" diye noktaladı.

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        "KIZIMA İYİ ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Zayn Malik, aynı röportajda nasıl bir baba olmak istediğini de anlatmış ve "Kızım olduğundan beri aklımdaki esas mevzu, ona iyi bir örnek olmaya çalışmak" demişti.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega

        #Gigi Hadid
        #Zayn Malik
        #Khai Malik
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