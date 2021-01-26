Latince ismi Panax olan ginseng bitkisi; dayanıklı ve çok yıllık bir bitkidir. Özellikle Uzakdoğu’da ve Amerika kıtasında kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Kore’de yetiştirilen ginseng türü olan Kore ginsengi (Panax quinquefolius) ve Amerika’da yetiştirilen Amerikan ginsengi (Panax ginseng) hemen hemen aynı etken madde içeriğiyle benzer etkileri gösterir. Bitki ekildikten 3-9 yıl sonra kökleri hasat edilebilir ve en etkili kısmı da kökleridir. Aynı zamanda ginseng bitkisinin yapraklarından da faydalanılmaktadır.

Ginsengin Faydaları Nelerdir?

• Diyabet Tedavisi: Diyabet tedavisinde, son yıllarda yapılan araştırmalar sonunda ginsengin kan şekeri düzeyini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Glikoz, glikoz alımını veya emilimini düzenleyerek ani artışlardan vücudu koruyabilir ve bu da şeker hastalığının gelişmesine veya mevcutsa hastalığın daha ilerlemesinin önüne geçer.

• Yaşlanmayı Önler: Yaşlanma karşıtı bir gıda olarak ön plandadır. Ginseng, sağlıklı hücrelere zarar verebilecek hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikallerin vücuttaki olumsuz etkilerini önleyebilen bir antioksidan olarak kullanılır.

• Bilişsel Yeteneği Geliştirir: Öğrencilerden yaşlılara kadar herkes bilişsel yetenekleri için ginsenge yönelir. Bu tüketimi, yalnızca odaklanma ve yoğunlaşma konusundaki bilişsel yeteneklerinizi teşvik etmekle kalmaz aynı zamanda daha ileri yaşlarda sinirsel faaliyeti uyarabilir. Demans, alzheimer ve diğer bilişsel bozuklukların başlamasını etkili bir şekilde önler.

• Kilo Kaybı: Ginsengde bulunan güçlü kimyasal bileşiminin, iştah bastırılması da dahil olmak üzere çok çeşitli etkileri vardır. Kurutulmuş veya toz haline getirilmiş ginseng tüketildiğinde, “açlık hormonlarının” isteklerini tetiklemesini hızla bastırabilir, böylece kilo verme sürecinde yeme ataklarının önüne geçilmesini sağlar.



• Kolorektal Kanseri Engeller: Diğer kanserler üzerine devam eden kapsamlı araştırmaya göre, ginseng için en umut veren onkolojik alan kolorektal kanserdedir. Araştırmalar kolorektal kanser yayılmasında ve kişinin diyetine düzenli olarak ginsengi eklenmesiyle birlikte belirtilerin azaldığını göstermiştir.

• Stresi Dindirir: Ginseng, vücudun sinir sistemini metabolizmanın uyarılması ve enerji seviyelerinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkiliyor. Bu etkilerin her ikisi de vücuttaki stres ve kaygıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak ve belki de daha önemlisi, ginsengde bulunan adaptojenler vücudun hormonal seviyelerini değiştirdiği gösterildi ve bu da stres hormonu seviyelerini düşürmekte ve vücutta daha iyi bir ruh hali dengesi elde etmeye yardımcı olabiliyor.