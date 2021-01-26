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Ginseng faydaları nelerdir? Ginseng nasıl kullanılır? Ginseng zararlı mı?

Enerji vermesiyle bilinen ginseng bitkisi aynı zamanda cilde faydaları, strese iyi gelmesi ve cinsel isteği arttırmasıyla da dikkat çekiyor. 5000 bin yıllık köklü bir geçmişi bulunan ginseng bitkisi günümüzde kozmetik ürünlerinde ve takviye ilaçlarında sıkça kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yetiştirilmeye başlanmasıyla ilgili girişimlerde de bulunulan ginseng bitkisini kullanırken dikkatli olunması gerekiyor çünkü her şeyin fazla kullanılmasının zararları olabileceği gibi ginseng bitkisinin fazla tüketilmesinin de zararları olabilir. Peki, son zamanlarda popülerliği epey artan Ginseng faydaları nelerdir? Ginseng nasıl kullanılır? Ginseng zararlı mı?

Ginseng faydaları nelerdir? Ginseng nasıl kullanılır? Ginseng zararlı mı?

Latince ismi Panax olan ginseng bitkisi; dayanıklı ve çok yıllık bir bitkidir. Özellikle Uzakdoğu’da ve Amerika kıtasında kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Kore’de yetiştirilen ginseng türü olan Kore ginsengi (Panax quinquefolius) ve Amerika’da yetiştirilen Amerikan ginsengi (Panax ginseng) hemen hemen aynı etken madde içeriğiyle benzer etkileri gösterir. Bitki ekildikten 3-9 yıl sonra kökleri hasat edilebilir ve en etkili kısmı da kökleridir. Aynı zamanda ginseng bitkisinin yapraklarından da faydalanılmaktadır.

Ginsengin Faydaları Nelerdir?

• Diyabet Tedavisi: Diyabet tedavisinde, son yıllarda yapılan araştırmalar sonunda ginsengin kan şekeri düzeyini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Glikoz, glikoz alımını veya emilimini düzenleyerek ani artışlardan vücudu koruyabilir ve bu da şeker hastalığının gelişmesine veya mevcutsa hastalığın daha ilerlemesinin önüne geçer.
• Yaşlanmayı Önler: Yaşlanma karşıtı bir gıda olarak ön plandadır. Ginseng, sağlıklı hücrelere zarar verebilecek hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikallerin vücuttaki olumsuz etkilerini önleyebilen bir antioksidan olarak kullanılır.
• Bilişsel Yeteneği Geliştirir: Öğrencilerden yaşlılara kadar herkes bilişsel yetenekleri için ginsenge yönelir. Bu tüketimi, yalnızca odaklanma ve yoğunlaşma konusundaki bilişsel yeteneklerinizi teşvik etmekle kalmaz aynı zamanda daha ileri yaşlarda sinirsel faaliyeti uyarabilir. Demans, alzheimer ve diğer bilişsel bozuklukların başlamasını etkili bir şekilde önler.
• Kilo Kaybı: Ginsengde bulunan güçlü kimyasal bileşiminin, iştah bastırılması da dahil olmak üzere çok çeşitli etkileri vardır. Kurutulmuş veya toz haline getirilmiş ginseng tüketildiğinde, “açlık hormonlarının” isteklerini tetiklemesini hızla bastırabilir, böylece kilo verme sürecinde yeme ataklarının önüne geçilmesini sağlar.


• Cinsel Performansı Artırır: Ginsengin en yaygın kullanılan geleneksel yöntemlerinden biri afrodizyaktır. Tozlanmış ginsengin erkek cinsel performansını arttırdığı ve libidoyu artırdığı düşünülüyor. Modern uygulamalarda erektil disfonksiyona maruz kalan erkekler için doğal bir çözüm olarak önerilir.
• Saçları İyileştirir: Ginsengde bulunan doğal karbonhidratlardan biri doğrudan alopesi ve erkek tipi kelliklerin önlenmesi ile bağlantılıdır. Baharatı doğrudan tüketmek saç kökü yataklarının sağlığını iyileştirir, kepeklenmeyi önler ve saç dökülmesini önemli ölçüde azaltır.
• Cilt Bakımı: Vücudun her yerinde, özellikle cilt hücrelerinde kan akışını uyararak, ginseng cildi genç ve nemli hale getirir. Bu anti-ageing özellikleri kategorisine girer, ancak ginseng cildin detoksifikasyonuyla ve vücudun en büyük organındaki bağışıklık tepkisinin artırılmasıyla ilgilidir.


• Kolorektal Kanseri Engeller: Diğer kanserler üzerine devam eden kapsamlı araştırmaya göre, ginseng için en umut veren onkolojik alan kolorektal kanserdedir. Araştırmalar kolorektal kanser yayılmasında ve kişinin diyetine düzenli olarak ginsengi eklenmesiyle birlikte belirtilerin azaldığını göstermiştir.
• Stresi Dindirir: Ginseng, vücudun sinir sistemini metabolizmanın uyarılması ve enerji seviyelerinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkiliyor. Bu etkilerin her ikisi de vücuttaki stres ve kaygıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak ve belki de daha önemlisi, ginsengde bulunan adaptojenler vücudun hormonal seviyelerini değiştirdiği gösterildi ve bu da stres hormonu seviyelerini düşürmekte ve vücutta daha iyi bir ruh hali dengesi elde etmeye yardımcı olabiliyor.

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