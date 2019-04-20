Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Savaş Polat, Aykut Demir, Renan Foguinho, Bahadır Erol, Volkan Okumak (Dk. 76 Ozan Can Kökcü),Çağlar Birinci, Tevfik Altındağ (Dk. 63 Alperen Aydın),Tanase (Dk. 36 Kağan Miray Bağış),Muhammet Reis, Yasin Ozan
AbalıDenizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural (Dk. 87 Mbamba),Aissati (Dk. 83 Muhammed Himmet Ertürk),Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz (Dk. 80 Kehinde)
Goller: Dk. 11, 43 (Penaltıdan) ve 69 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)
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