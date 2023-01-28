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Giresunspor: 0 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'deki galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Giresunspor: 0 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'da goller 45+3. dakikada Mertens, 61. dakikada Dubois, 88. dakikada Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Ayrıca, Mauro Icardi 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Lider Galatasaray ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve puanını da 45 yaptı.

Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada korner kullanan Giresunspor’da Savicevic’in ortasında iyi yükselen Arias’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Lucas Torreira’nın ortasında Barış'ın indirdiği topu alan Mertens, ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio’ya pas verdi. Sergio’nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Ramon Arias’ın Mauro Icardi’ye yaptığı faul sonrası VAR’a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi’nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı.

45+3. dakikada Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

48. dakikada Giresunspor’un kullandığı kornerde savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde bulunan Sainz gelişine vurdu. Top yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı.

60. dakikada Galatasaray’da Kerem, rakip oyuncudan topu alarak kanattan hızla ilerledi. Kerem’in pasını alan Icardi, ceza yayında bulunan Dubois’e atardı. Dubois'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

74. dakikada Sainz’in pasını alan Savicevic’in kaleye yerden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

79. dakikada Icardi’in orta sahadan derinlemesine gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Rashica, hızla ceza alanına girdi. Rashica’nın vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlak kurtardı.

89. dakikada Rashica, rakip oyuncudan topu alarak ceza sahasına girdi. Kaleci Onurcan ile karşı kalan Rashica, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

90+5. dakikada Rashica'nın pasını alan Yunus, ceza sahasının köşesinden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-4

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