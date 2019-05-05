Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Emrah Ünal, Mehmet Emin Tuğral
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Taş, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Renan Foguinho, Landel, Ozan Can Kökçü (Dk. 66 Berkan Yıldırım),Volkan Okumak (Dk. 90+4 Alperen Aydın),Muhammet Reis, Yasin Ozan (Dk. 83 Savaş Polat)
AdanaDemirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Mitrovic (Dk. 46 Gladkyy),Kaan Kanak, Emre Uruç (Dk. 35 Vedat Bora),Semih Güler, Traore, Berk Yıldız, Erdal Öztürk (Dk. 82 Kage),Süleyman Koç, Pote
Gol: Dk. 11 Mehmet Taş (Giresunspor)
Sarıkartlar: Dk. 39 Mitrovic, Dk. 56 Adil Demirbağ, Dk. 72 Vedat Bora, Dk. 90 Traore (Adana Demirspor),Dk. 72 Volkan Okumak, Dk. 88 Kayacan Erdoğan (Giresunspor)
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