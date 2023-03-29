İHA

Takım olarak Alanyaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Hıdımoğlu, yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de 26. Haftayı maç yapmadan bay geçtik. Ardından lige bir hafta da milli maç arası verildi. İki haftalık ara, Alanyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmamız için bizim açımızdan fırsat oldu. Artık bu zorlu maçın son rötuşlarını yapıyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunuz. Tek hedefimiz galibiyet. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alanyaspor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kazanıp, Süper Lig’deki 9 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu kritik 90 dakikada Giresunspor’a desteğe bekliyoruz” diye konuştu.