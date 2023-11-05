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        Giresunspor-Erzurumspor FK: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Giresunspor, Trendyol 1´inci Ligin 11´inci haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ederek bu sezon evinde ilk kez kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:25
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        Giresun evinde galibiyetle tanıştı!
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        Trendyol 1´inci Ligin 11´inci haftasında Giresunspor, Erzurumspor FK´yi 1-0 yenerek bu sezon kendi sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9´uncu dakikada sağ taraftan konuk ekip korner atışı kazandı. Sefa Akgün doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Erkan Anapa içeri süzülen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

        26´ncı dakikada kazanılan serbest atışta Sefa Akgün topu kale sahası içine gönderdi, Mustafa Yumlu topu kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonunda gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        32´nci dakikada Giresunspor sağ kanattan ceza sahasına yakın köşeden serbest atış kazandı. Savicevic doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Göktuğ Bakırbaş topu yumrukla kornere çeldi.

        38´inci dakikada Giresunspor kendi sahasından hızlı çıktı, sağ kanattan Savicevic´in tek vuruşla defans arkasına gönderdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kuwas, kaleci Göktuğ´u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

        İlk yarı 1-0 sona erdi.

        50´nci dakikada Giresunspor atağında Çekdar Orhan, kale sahası içine gönderdi, topu göğsünde yumuşatan Kuwas´ın volesinde topu kaleci Göktuğ Bakırbaş yatarak kornere çelmeyi başardı.

        60´ıncı dakikada Giresunspor´da Savicevic orta alandan taşıdığı topla kaleye yöneldi, ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, top üst direği sıyırıp auta gitti.

        78´inci dakikada Alican Özfesli ceza sahasına ortaladı, Eren Tozlu´un kafa şutunda topu kale çizgisi üzerinde Erkan Anapa kontrol etmeyi başardı.

        90+2´nci dakikada Eren Tozlu´nun ceza sahasına girer girmez sert şutu üst direkten döndü.

        STAT: Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Erol Can Akdağ, Savicevic (Dk. 81 Caner Akbayrak), Şahin Dik (Dk. 89 Mehmet Keskin), Çekdar Orhan (Dk. 69 Mert Han Kurt), Kuwas

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 46 Furkan Özhan), Estrela (Dk. 61 Alican Özfesli), Batuhan Artarslan (Dk. 75 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 75 Shala), Rosheuvel, Eren Tozlu

        GOL: Dk. 38 Kuwas (Giresunspor)

        SARI KARTLAR: Erol Can Akdağ, Savicevic, Furkan Kütük, Erkan Anapa, Mert Han Kurt (Giresunspor)

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