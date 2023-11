Girişim dünyası, Take Off İstanbul’da bir araya geliyor - İş-Yaşam Haberleri

Girişim dünyası, Take Off İstanbul’da bir araya geliyor Uluslararası girişim ekosisteminin buluşma noktası Take Off Girişim Zirvesi 5-6 Aralık 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında düzenlenen zirve bu yıl da girişimciler, yatırımcılar, girişim ve teknoloji meraklıları için iki gün boyunca eşsiz bir tecrübe sunacak.

