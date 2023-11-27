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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Girişim dünyası, Take Off İstanbul’da bir araya geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Girişim dünyası, Take Off İstanbul’da bir araya geliyor

        Uluslararası girişim ekosisteminin buluşma noktası Take Off Girişim Zirvesi 5-6 Aralık 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında düzenlenen zirve bu yıl da girişimciler, yatırımcılar, girişim ve teknoloji meraklıları için iki gün boyunca eşsiz bir tecrübe sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:11
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        Girişim dünyası, Take Off İstanbul'da bir araya geliyor
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        Bu yıl 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer alacak. İstanbul’un girişimciler ve yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı zirve Tohum Öncesi (Pre-Seed), Erken Aşama (Early) ve Büyüme Aşaması (Growth) seviyelerinde girişimlere ev sahipliği yapacak. Girişimler de 100’den fazla yatırımcıyla buluşma ve fikirlerini anlatma imkanı bulacak.

        GİRİŞİMCİLER BÜYÜK ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK

        Take Off İstanbul’un teknoloji ve gelecek odaklı sahnesi; yenilikçi fikirleriyle ilham veren konuşmacıları ve sektörel trendleri konu alan panelleri ile dikkat çekiyor. Finale kalan girişimlerin büyük ödül için yarıştığı sunumları da bünyesinde barındıran zirve, uluslararası network imkanıyla girişimlere şirketleşme ve girişimlerini başarı hikayelerine dönüştürme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda zirvede girişimci ve sponsor firmaların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme şansı bulacak olan ziyaretçileri heyecan verici içerikler bekliyor.

        Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar www.takeoffistanbul.com adresi üzerinden yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde, 43 kurumun iş birliği ile düzenlenen zirve girişim hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

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