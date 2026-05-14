Girişim Elektrik, 6 akredite laboratuvarını devreye aldı

Enerji sektöründe küresel rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil, test ve doğrulama altyapısıyla da şekilleniyor. Elektrik ekipmanlarında artan kalite ve standardizasyon ihtiyacı, bu alandaki yatırımları stratejik hale getiriyor.

Girişim Elektrik Grubu, altı akredite test laboratuvarını devreye alarak bu alanda Avrupa'daki sayılı entegre yapılardan biri haline geldi.

Grup bünyesindeki beş laboratuvar, TÜRKAK tarafından verilen AB-0517-T akreditasyonu kapsamında entegre şekilde faaliyet gösterirken, altıncı laboratuvar grup iştiraki Euromek Elektrik tarafından bağımsız akreditasyonla işletiliyor. Bu yapı; yüksek gerilim ekipmanlarından dağıtım trafolarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde test, doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinin tek merkezden yürütülmesini sağlıyor.

REKLAM

Aynı zamanda IEC ve IEEE standartlarına uyumlu altyapı sayesinde Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik üretim süreçleri tek merkezden desteklenebiliyor.

Mobil test araçlarıyla sahada da hizmet veren sistem, enerji santrallerinden trafo merkezlerine kadar geniş bir alanda devreye alma süreçlerini hızlandırıyor.

"Rekabet test altyapısıyla belirleniyor"

Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, enerji sektöründe rekabet dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekti:

"Artık sadece üretmek yeterli değil. Ürettiğiniz ekipmanı uluslararası standartlarda test edebiliyor, bunu hızlı şekilde sahaya yansıtabiliyorsanız rekabetçi oluyorsunuz. Test ve doğrulama altyapısı, enerji sektöründe belirleyici bir unsur haline geldi."

Harmanlı, bu yapının AR-GE süreçlerine de doğrudan katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Tasarım, test ve doğrulama süreçlerini aynı çatı altında toplamak, ürün geliştirme süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Bu sayede dışa bağımlılığı azaltan ve kendi teknolojisini geliştiren bir yapı ortaya çıkıyor."

Türkiye için stratejik avantaj

Enerji ekipmanlarında küresel talebin arttığı bir dönemde, test ve doğrulama kapasitesi ülkelerin rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Harmanlı'ya göre Türkiye bu alanda önemli bir potansiyele sahip:

"Türkiye, üretim gücünü güçlü bir test altyapısıyla desteklediğinde bölgesel bir merkez haline gelebilir. Bu yatırımın sadece şirketimiz için değil, sektörün geneli için de önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz."