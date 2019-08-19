Resmi iki kurum ile özel bir kuruluş, 2018'in sinemadaki izleyici sayısını 3 ayrı rakamla açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ile özel Box Office Türkiye...

2018'de;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne göre yerli / yabancı film izleyici sayısı, 70 milyon 408 bin kişi.

TÜİK'e göre yerli / yabancı film izleyici sayısı, 64 milyon 772 bin kişi.

Box Office Türkiye'ye göre yerli / yabancı film izleyici sayısı, 70 milyon 409 bin kişi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Box Office Türkiye'nin gişe rakamları arasındaki fark kabul edilebilir ölçüde.

Fark, bin kişi...

TÜİK'in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Box Office Türkiye'nin gişe rakamları arasındaki fark ise oldukça fazla.

5 milyon 637 bin...

Peki bu farkın nedeni nedir?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Box Office Türkiye, gişe rakamlarını filmlerin dağıtımcılarından gelen raporları dikkate alarak açıklıyor.

O raporlar, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gişe rakamlarını içeriyor.

TÜİK ise raporu sadece Türkiye'deki izleyici sayısına göre hazırlıyor.

İzleyici sayısı farkı da işte bu nedenle ortaya çıkıyor.

Kısacası 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gösterime giren, dağıtımı Türk şirketleri tarafından yapılan yerli / yabancı filmlerin izleyici sayısı 5 milyon 637 bin...

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜİK ile Box Office Türkiye'nin gişe rakamlarında Avrupa'da ve Türki Cumhuriyetleri'nde gösterime giren Türk filmlerinin izleyici sayısı bulunmuyor.

Avrupa'da ve Türki Cumhuriyetleri'nde Türk filmlerinin dağıtımını yapan şirketler, filmlerin gösterime girdiği ülkelerdeki dağıtımcılar olduğu için izleyici sayıları Türkiye'deki raporlara yansımıyor.