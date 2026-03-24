        Haberler Spor Voleybol Giulio Cesare Bregoli: Yarın farklı bir final maçı olacak - Voleybol Haberleri

        Giulio Cesare Bregoli: Yarın farklı bir final maçı olacak

        Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, taktik seviyesi yüksek bir maç oynandığını ve final karşılaşmasının "yeni bir hikaye" olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
        "Yarın farklı bir final maçı olacak"

        Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİK"

        Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giulio Cesare Bregoli, maçın seyir zevkinin yüksek olduğunu belirterek, "Çok iyi voleybol oynandı. Yoğun, yüksek defans kalitesi ve taktiksel hamlelerle doluydu. Bu yüzden kesinlikle kendi oyuncularımı ama aynı zamanda Fenerbahçe oyuncularını da tebrik etmek istiyorum çünkü maç bence izlemesi gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Onların harika bir takım olduğunu biliyoruz ve bu kadar mutlu olmamızın sebebi de bu. Gerçekten çok güçlü bir takımı yendik. Artık bu takımla aynı seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün sahada gösterdiklerimizle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kesinlikle tebrik etmek istiyorum. Sezon başından beri yaptıklarından, ne kadar çok çalıştıklarından ve zihniyetlerinden dolayı bunu hak ettiler." ifadelerini kullandı.

        "YARIN FARKLI BİR FİNAL MAÇI OLACAK"

        Bu sezon Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ı mağlup eden tek takım Eczacıbaşı'nın başantrenörü Bregoli, yarın oynanacak final mücadelesine ilişkin, "Bence bu seviyede, bu tarz takımlarla oynanan her maç yeni bir hikaye. Örneğin onlar da bizi yendi. Yani bu seviyedeki maçlarda daha önce olanların olumlu ya da olumsuz bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden yarın farklı bir maç olacak. Şimdi biraz dinleneceğiz ve hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        ELİF ŞAHİN: TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNADIK

        Turuncu-beyazlıların kaptanı Elif Şahin, takımının bugünkü performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Bugün tam olarak istediğimiz gibi voleybol oynadık. Tam bir takım oyunu oynadık. O yüzden çok mutluyum. Yarın da finalimiz var VakıfBank'la, ona şimdi hazırlanacağız. Çok zamanımız yok ama gerçekten bugün çok keyifli bir maçtı bizim için." şeklinde konuştu.

        Ankara seyircisinin desteğine de dikkati çeken Elif, final maçına ilişkin, "VakıfBank iyi bir takım, güçlü bir takım. Onu yenen tek takım da biziz. Final için heyecanlıyım. Umarım istediğimiz gibi geçer." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!

        İstanbul'da kan donduran kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bir çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül, daha önce aile içi şiddet gördüğü eşi 30 yaşındaki H.A. tarafından  öldürüldü. H.A., olaydan sonra evi ateşe vererek olaya, yangın süsü vermek istedi. Yapılan incelemede genç kadının önc...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar