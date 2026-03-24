Giulio Cesare Bregoli: Yarın farklı bir final maçı olacak

Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenör Giulio Cesare Bregoli, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMI YENDİK"

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giulio Cesare Bregoli, maçın seyir zevkinin yüksek olduğunu belirterek, "Çok iyi voleybol oynandı. Yoğun, yüksek defans kalitesi ve taktiksel hamlelerle doluydu. Bu yüzden kesinlikle kendi oyuncularımı ama aynı zamanda Fenerbahçe oyuncularını da tebrik etmek istiyorum çünkü maç bence izlemesi gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Onların harika bir takım olduğunu biliyoruz ve bu kadar mutlu olmamızın sebebi de bu. Gerçekten çok güçlü bir takımı yendik. Artık bu takımla aynı seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün sahada gösterdiklerimizle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kesinlikle tebrik etmek istiyorum. Sezon başından beri yaptıklarından, ne kadar çok çalıştıklarından ve zihniyetlerinden dolayı bunu hak ettiler." ifadelerini kullandı.

"YARIN FARKLI BİR FİNAL MAÇI OLACAK"

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ı mağlup eden tek takım Eczacıbaşı'nın başantrenörü Bregoli, yarın oynanacak final mücadelesine ilişkin, "Bence bu seviyede, bu tarz takımlarla oynanan her maç yeni bir hikaye. Örneğin onlar da bizi yendi. Yani bu seviyedeki maçlarda daha önce olanların olumlu ya da olumsuz bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden yarın farklı bir maç olacak. Şimdi biraz dinleneceğiz ve hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ELİF ŞAHİN: TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNADIK

Turuncu-beyazlıların kaptanı Elif Şahin, takımının bugünkü performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Bugün tam olarak istediğimiz gibi voleybol oynadık. Tam bir takım oyunu oynadık. O yüzden çok mutluyum. Yarın da finalimiz var VakıfBank'la, ona şimdi hazırlanacağız. Çok zamanımız yok ama gerçekten bugün çok keyifli bir maçtı bizim için." şeklinde konuştu.

Ankara seyircisinin desteğine de dikkati çeken Elif, final maçına ilişkin, "VakıfBank iyi bir takım, güçlü bir takım. Onu yenen tek takım da biziz. Final için heyecanlıyım. Umarım istediğimiz gibi geçer." diyerek sözlerini tamamladı.