Gizem Karaca doğuma gün sayıyor
İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Gizem Karaca, hamileliğinin son günlerinde sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlarda bulundu
Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, 2017'de evlendiklerinden bu yana mutluluklarıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise bu mutlu birlikteliğe, ailelerine yeni bir üye katmanın heyecanını yaşıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini duyuran Gizem Karaca'nın, kızını kucağına almasına sayılı günler kaldı.
Oyuncu, hamilelik sürecinin sonlarına yaklaşırken mutfakta çekilmiş karelerini hayranlarıyla paylaştı.
Gizem Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dikkat, gluten içerir. Evet kızım, anneciğin doğuma yaklaşırken böyle delirdi."
Fotoğraflar: Instagram