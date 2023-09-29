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        Gizem Karaca: Hayalim gerçek oldu

        Önümüzdeki hafta Karabük-Safranbolu'da çekimlerin başlanacağı filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandıracak olan Gizem Karaca, Levent'teydi. Ünlü oyuncu, "Benim için çok özel bir durum çünkü hayatımda en çok oynamak istediğim kişinin hayatını oynayacağım. Bu benim en büyük hayalimdi. Onu gerçekleştireceğim için çok mutluyum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:45
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        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatı da film oluyor. Selanik'e çok benzediği için filmin Safranbolu'da çekilmesine karar verildi. Oyuncu kadrosunda Oya Başar, Altan Erkekli, Ahmet Kayakesen, Mehmet Aslantuğ, Halil Ergün gibi isimlerin yanı sıra Gizem Karaca da yer alıyor.

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        "KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Önümüzdeki hafta Karabük-Safranbolu'da çekimlerin başlanacağı filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini canlandıracak olan Karaca, Levent'teydi.

        Bir kuaföde objektiflere yansıyan Gizem Karaca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Bu sinema filmi dönem filmi olduğu için o döneme uygun, benim tenime de uygun saç rengine bakıyorum. Karar vermeye çalışıyoruz" dedi.

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        "YAYIN DÖNEMİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL OLACAK"

        Gizem Karaca, "Önümüzdeki haftasonu çekilecek ve Safranbolu'da başlayacak. Ben de pazartesi gün Safranbolu'ya gideceğim. Film bu yıl çekilecek ama yayın dönemi önümüzdeki yıl olacak" şeklinde konuştu.

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        "BU BENİM EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

        Gizem Karaca, "Zübeyde Hanım'ın hayatını oynamak benim için çok özel bir durum ve çok mutluyum çünkü hayatımda en çok oynamak istediğim kişinin hayatını oynayacağım. Bu benim en büyük hayalimdi. Onu gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Ben çok güzel bir film olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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        "ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"

        Karaca, ayrıca, "İzmir'de yaşadığım için İzmir-İstanbul arasında mekik dokuyorum. Bundan da şikayetçi değilim. Bu iki şehrimizi de çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        Gizem Karaca

        #Gizem Karaca
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