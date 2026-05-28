Gizem Karaca, kızının ilk adımlarını paylaştı

2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen ve ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında ilk çocukları Leyla Yaz'ı kucaklarına almıştı.

Anne olmanın sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren oyuncu, son paylaşımında kızı Yaz'ın yürümeye başladığını duyurdu.

"DAHA HAZIR DEĞİLİM"

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Dur dur, daha hazır değilim. Günlerdir etkisinden çıkamıyorum. Çok dev bir his. Çok bilmediğim bir yerden... Çok savunmasız bir anda... Bir insan ilk defa yürüdü" ifadelerini kullandı.