Bu baharatlar göbek yağlarını eritiyor... Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur
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ZENCEFİL: Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü.
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Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor. Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, zencefil gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekler.
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BİBERİYE: British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyar.
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Açlık kan şekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kalındığında (genellikle gece) ölçülen şeker değeridir.
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Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım eder. Biberiye çayı da zayıflamak isteyenlere oldukça fayda sağlar.
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ZERDEÇAL: Kurkuminden gelen pigment, doğrudan vücudun iltihabına karşı hareket eden bir fitokimyasaldır.
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Enflamasyonu kontrol altına almak, vücudun metabolizmayı uyarıcı bir hormon olan leptini kabul edebilirliğini geliştirir. Bunların yanında zerdeçalın birçok faydası daha vardır.
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PUL BİBER: Baharata acı tadını veren kapsaikin maddesi, metabolizmayı hızlandırmayı sağlar.
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Hollanda'da yapılan bir çalışmada küçük dozlarda her yemeğe pul biber katmak (2.56 mg kadar kapsaikin), negatif enerji dengesi artmış yağ oksidasyonunu artırarak vücudu daha fazla yağ yakmaya teşvik eder.
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KIRMIZI BİBER: Acı yemek, kalori yakmasının yanı sıra iştahınızı da frenlemeye yardım eder.
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Perdue Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, normalde kırmızıbiber sevmeyen katılımcıların beslemesine altı hafta boyunca kırmızıbiber dahil edildiğinde, açlık seviyelerinde bir düşüş yaşadıkları gözlemlendi.
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Tıpkı zerdeçal gibi bu baharat da bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve bakterilerle mücadeleye yardım ediyor.
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HARDAL TOHUMU: Hardal bitkisinden elde edilen bu keskin baharat, tam bir metabolizma güçlendirici özelliktedir.
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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, hardal bitkisinde bulunan homobrasinolit bileşeni, kas hücrelerini uyararak vücudun dayanıklılığını ve kas kütlesini artırır.
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Uykuyu düzene koyan melatonin hormonu, hardalda da bulunur. Bu hormon, "bej yağlar" denilen, kalori yakan ve kilo kontrolünü sağlayan yağ hücreleri grubunu uyarır.
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