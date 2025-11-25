Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Göbeklitepe - Urfa kaç kilometre? Göbeklitepe - Urfa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Göbeklitepe - Urfa kaç kilometre? Göbeklitepe - Urfa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İnsanlık tarihini yeniden yazdıran, "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'nin gizemli tepelerinden, "Peygamberler Şehri" olarak anılan, yaşayan ve nefes alan kadim Urfa'nın (Şanlıurfa) kalbine inen yol... Bu, kilometrelerce süren bir seyahat değil, sadece birkaç dakikalık kısa bir sürüş mesafesidir. Ancak bu kısa yolculuk, belki de dünyada atılabilecek en uzun adımı, 12.000 yıllık bir zaman tünelini temsil eder. Peki, bu iki dünyayı ayıran çizgi tam olarak kaç kilometre ve bu sembolik geçiş ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 25.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:01
        Göbeklitepe - Urfa kaç kilometre?
        Bu güzergah, harita üzerinde basit bir ilçe bağlantı yolu gibi görünse de, taşıdığı anlam paha biçilemezdir. Bir yanda, henüz tarımın, yazının, hatta çömlekçiliğin bile icat edilmediği bir çağda, avcı-toplayıcı atalarımızın inşa ettiği dünyanın ilk anıtsal tapınaklarının sessiz ve rüzgarlı kalıntıları; diğer yanda ise binlerce yıldır kesintisiz bir yaşamın, inancın (Hz. İbrahim'in makamı), ticaretin ve gastronominin (Balıklıgöl, Gümrük Hanı, isot kokulu sokaklar) merkezi olan kaotik ve canlı bir Mezopotamya şehri... Bu iki nokta arasındaki yolculuk, bir tepeden bir ovaya inmekten çok daha fazlasıdır; medeniyetin şafağından, medeniyetin kesintisiz devamlılığına yapılan bir ziyarettir.

        GÖBEKLİTEPE - URFA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Göbeklitepe - Urfa kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu iki merkezin birbirine ne kadar entegre ve şaşırtıcı derecede yakın olduğunu ortaya koyar. İnsanlık tarihinin en büyük arkeolojik keşfi olan Göbeklitepe Örenyeri'nin bulunduğu tepenin giriş kapısı ile Şanlıurfa'nın merkezi (örneğin, Balıklıgöl veya Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu nokta) arasındaki karayolu mesafesi, son derece kısa ve nettir. Bu mesafe, kullanılan ana güzergah olan ve doğrudan örenyerine ulaşan asfalt yol üzerinden yaklaşık olarak 18 ila 20 kilometre arasında değişmektedir.

        Bu 20 kilometreyi bile bulmayan yakınlık, Göbeklitepe'nin keşfinin Şanlıurfa şehri için neden bu kadar büyük bir devrim olduğunun da kanıtıdır. Göbeklitepe - Urfa kaç km planlaması yaparken, yolculuğun kendisinin bir zaman kaybı değil, aksine bir hazırlık süreci olduğunu bilmek gerekir. Bu mesafe, şehir merkezinde, dünyanın en büyük ve en zengin Neolitik çağ koleksiyonuna sahip olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gördüğünüz eserlerin "asıllarını" ve "yerlerini" görmek için yapacağınız kısa bir yolculuktur. Bu rota, bir müzenin kapısından çıkıp, o müzedeki eserlerin yaratıldığı gerçek atölyeye, yani tarihin sıfır noktasına gitmek gibidir.

        GÖBEKLİTEPE - URFA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Göbeklitepe - Urfa arası mesafe ne kadar sorusu, aslında "yolculuk nasıl geçiyor?" sorusunu da beraberinde getirir. Bu 20 kilometrelik güzergahın tamamı, Göbeklitepe'nin 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ardından, bölgenin artan turizm potansiyelini karşılamak amacıyla tamamen yenilenmiş, yüksek standartlı ve konforlu bir asfalt yoldur.

        Yolculuk (genellikle Urfa merkezden Göbeklitepe'ye doğru yapılır), Şanlıurfa'nın modern kent merkezinden kuzeydoğu yönüne doğru başlar. Şehrin yeni gelişen bölgelerini ve üniversite kampüsünün çeperlerini geride bıraktıktan sonra, yol sizi yavaş yavaş Harran Ovası'nın o uçsuz bucaksız, düz ve kurak coğrafyasına doğru çıkarır. Manzara, Mezopotamya'ya özgü bozkır bitki örtüsü ve tarım arazilerinden oluşur.

        Yolculuğun son 5-6 kilometresi, adını aldığı "tepe"ye doğru hafif bir tırmanışla geçer. Bu tırmanış sırasında, çevredeki diğer "tepeleri" (örneğin, Göbeklitepe'nin "kardeşi" olarak görülen Karahantepe'nin bulunduğu Tek Tek Dağları'nın uzantılarını) görmek mümkündür. Tırmanışın sonunda, ufukta beliren ve Göbeklitepe'nin anıtsal T şeklindeki sütunlarını korumak için inşa edilmiş olan ikonik beyaz, gergi çatı sistemini görürsünüz. Bu an, yolculuğun amacına ulaştığının habercisidir. Yol sizi doğrudan, modern bir ziyaretçi karşılama merkezinin, otoparkın ve müzenin bulunduğu ana giriş kompleksine ulaştırır. Göbeklitepe'den Urfa'ya dönüş ise, bu kez tepeden ovaya doğru, şehrin ışıklarına bakarak yapılan bir iniş şeklinde gerçekleşir.

        GÖBEKLİTEPE - URFA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bu güzergahın en büyük avantajı, yolun hem kısa hem de yüksek standartlı olması sayesinde, sürenin son derece kısa ve öngörülebilir olmasıdır.

        Özel araçla veya taksiyle seyahat edenler için Göbeklitepe - Urfa ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı oldukça nettir. 18-20 kilometrelik bu mesafe, yolun açık olduğu normal koşullarda, ortalama 20 ila 25 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir. Urfa şehir merkezindeki herhangi bir otelden veya Balıklıgöl civarından bir taksiye binerek, yarım saat bile sürmeden kendinizi tarihin sıfır noktasında bulabilirsiniz. Bu, bir havalimanı transferinden bile daha kısa bir süredir.

        Toplu taşıma kullanmak ise bu rota için en ekonomik ve en pratik yöntemlerden biridir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve HAVAŞ işbirliğiyle, Göbeklitepe'nin artan ziyaretçi potansiyeline cevap vermek amacıyla düzenli otobüs seferleri (genellikle H12 veya "Göbeklitepe Hattı" olarak bilinir) konulmuştur. Bu otobüsler, genellikle şehir merkezindeki ana noktalardan (Abide Kavşağı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önü gibi) kalkar. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalar nedeniyle özel araca göre biraz daha uzun sürer ve ortalama 30 ila 40 dakika arasında bir sürede Göbeklitepe ziyaretçi merkezine ulaşır. Bu seçenek, hem bütçe dostudur hem de kendi aracı olmayan yerli ve yabancı turistler için mükemmel bir çözümdür.

