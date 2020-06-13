Göç filmleri festivali başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali pazar günü başlıyor.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde 'göçün sesi' de sahne alacak. Dünyanın dört bir yanından 20'den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve Gaziantep Yolunda türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği performans, açılış gecesinde izleyici ile buluşacak.

Tören, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sanal olarak Mecidiye Han'dan birlikte yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik ‘artırılmış gerçeklikle' izleyiciyle buluşmuş olacak.

Festivalin 21 Haziran'daki kapanışı ise İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede yapılacak.