Göç filmleri ücretsiz

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 14 - 21 Haziran'da çevrim içi düzenlendiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde heyecan başlıyor.

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen festivalde tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olacak. 50'den fazla filmin gösterileceği festivalde göçün yolculuğuna tanıklık etmek için www.festivalscope.com sitesine üye olmak ve sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Yine üyeliğin ücretsiz olduğu platformda, film rezervasyonları ise 13 Haziran gece yarısından sonra başlıyor.

Sinemaseverler siteye üye olduktan sonra izlemek istediği filmin linkine tıklayarak videoyu oynatmaya başlıyor. Seçilen film,'My Films' listesine ekleniyor ve film rezerve edilmiş oluyor. Her film için sınırlı sayıda kapasite olduğundan rezerve edilen filmin 24 saat içerisinde izlenmesi gerekiyor.

İzlenmeyen filmler 'My Films' listesinden siliniyor. Böylece bir başka sinemasever için bilet yeniden aktifleştiriliyor.

Hak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereği yalnızca Türkiye'de bulunan izleyicilere açık olacak filmler; orijinal dillerinde, İngilizce ve Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek.