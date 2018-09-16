Godoy Cruz - San Lorenzo rakamlar

Godoy Cruz ve San Lorenzo, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 7 puanlı Godoy Cruz 8. sırada bulunuyor, San Lorenzo 4 puana sahip ve 18. sırada. Godoy Cruz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. San Lorenzo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 775 kodlu maçı oynayanlar; Godoy Cruz galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, San Lorenzo galibiyet oranı 3.00. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Godoy Cruz son haftadaki Newells Old Boys müsabasında 0-2 kazandı.

San Lorenzo ise Talleres Cordoba maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Godoy Cruz, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

San Lorenzo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Lorenzo, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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