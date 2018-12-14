Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin yerli üretim genel maksat helikopteri Gökbey'in 2021 başında yerli motorla seri üretime geçeceğini söyledi. Demir "Seri üretim takvimini 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz. Helikopterimizi seri üretim aşaması geldiğinde yerli motorumuzla uçuracağız" dedi.







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