Gökçe Kırgız kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Sesinin Ebru Gündeş'e benzerliği ve verdiği kilolarla dikkat çekti.

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Kırgız, 1989’un ekim ayında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.