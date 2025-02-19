Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Giriş: 19.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:40
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi.
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