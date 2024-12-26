Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.