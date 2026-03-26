Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada hattındaki tüm seferler ile Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi. GESTAŞ'ın açıklamasına göre, belirli saatlerde yapılması planlanan 4 sefer de aynı nedenle gerçekleştirilmeyecek
Giriş: 26.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada hattındaki 4 sefer iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada-Kabatepe hattında da Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferler aynı nedenle iptal edildi.
Açıklamada, diğer güzergahlardaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
