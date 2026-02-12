Gökdelen filmi konusu ve oyuncuları: Gökdelen (Skyscraper) filmi ne anlatıyor?
Aksiyon ve gerilim türünün dikkat çeken yapımlarından Gökdelen (Skyscraper), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Hollywood'un aksiyon yıldızlarından Dwayne Johnson'ın yer aldığı film, yüksek tempolu sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle sinemaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber'ın üstlendiği yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detayları merak konusu oldu. İşte Gökdelen filmine dair öne çıkan bilgiler…
Gökdelen (Skyscraper), bu kez televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrolünde adrenalin dolu performansıyla dikkat çeken Dwayne Johnson’ın yer aldığı film, gökdelenin zirvesinde geçen nefes kesici bir mücadeleyi konu alıyor. Çekimleri 2017 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirilen ve yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber’ın oturduğu yapım hakkında en çok araştırılan soruları sizler için derledik. Ayrıntılar haberimizde...
GÖKDELEN (SKYSCRAPER) FİLMİNİN KONUSU NE?
Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.
GÖKDELEN OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson
Neve Campbell
Chin Han
Roland Møller
Noah Taylor
Byron Mann
Pablo Schreiber
Hannah Quinlivan