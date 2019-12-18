Tuzlasporlu Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Tuzlaspor'da gündeme Gökhan Çıra oturmuştu. 23 yaşındaki futbolcu Muslera'nın kendisine küfür ettiğini iddia etmiş ve Fatih Terim için de sert açıklamalar yapmıştı. Tecrübeli teknik direktörün kendisini yardımcı antrenörden sorması üzerine "Futbolun mafyası sen misin? Benim evim belli, yerim belli. İsteyen ulaşabilir" ifadelerini kullanan Gökhan Çıra, özür diledi.

Tuzlasporlu futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle herkese merhaba.

Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur.

Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve ultrAslan'dan özür dilerim"