Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçtan sonra ikinci maçta biraz daha ciddiye aldık rakibimizi. Dolayısıyla bugün bize ne lazımsa onu alabilirdik. Bize yakışanı yaptık, görevimizi yaptık, gereğini yaptık. Sonuç itibarıyla ciddiye aldığımız her maç bizim için buna benzer biter esasında."

"İlk yarı itibarıyla zaten 10 tane falan pozisyona girildi, 7-8 tane sadece sağ taraftan girdiğimiz pozisyonlar var. Ciddi olduğumuz zaman olay çok ciddi boyuta geliyor. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum, tabii daha iyi şeyler de bekliyorum."

"GÖKHAN'I TABİİ Kİ SORACAĞIM"

"Bana da şimdi soruyorlar, Gökhan Çıra'yı. Gökhan'ı tabii soracağım, bizim altyapıda oynamış, merak ettim, ondan sordum. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş, tebrik edecektim çabucak dönmüşsün diye"

"BAZEN HAREKETLİLİK OLUYOR. GALATASARAY, GEREĞİNİ VE YAKIŞANI YAPAR"

"Maçtan sonra tabii biraz hareketlilik oldu, oluyor bazen. İçeride dışarıda Galatasaray bir bütündür, gereğini ve yakışanı yapar her yerde. Tamam."