İngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-West Ham United maçı sonrasında havalanan bir helikopter stadın yanına düştü. İngiliz basınında yer alan haberlerde, karşılaşma bittikten sonra havalanan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopterin kısa bir süre sonra stadın yanındaki otoparka düştüğü kaydedildi. Güvenlik çemberine alınan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduğuna dair bilgi henüz paylaşılmazken Srivaddhanaprabha ailesine yakın bir kaynak, kulüp sahibinin helikopterde olduğunu doğruladı. Bir dönem Leicester City forması da giyen Başakşehirli Gökhan İnler de Srivaddhanaprabha için açıklama yaptı.
DHA'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu hem eski takım arkadaşlarını hem de başkan Vichai'nin yakınlarını arayarak üzüntüsünü dile getirdi, hem de sağlık durumu hakkında iyi haber beklediğini belirtti.
Şampiyonluk yaşadığı kulüplerden biri olan Leicester City camiasının üzüntüsünü paylaştığını ve dualarının Başkan Vichai ile birlikte olduğunu söyleyen Gökhan İnleryaptığı açıklamada "Kulübe çok emeği oldu. Hem kulübe hem şehre çok faydası dokundu. Leicester Kulübü'nü efsane yapan adam. Öyle iyi ve güler yüzlü ki anlatılamaz. Gece boyunca hiç uyumadım, sayın Vichai'nin hep güler yüzü var aklımda. Umarım iyi haberler alırız. Leicester'a tarihi başarı kazandıran bu adamı kaybetmek Onu tanıyan herkesi şüphesiz çok derin sarsar" dedi.
Gökhan İnler son olarak, "Diren MR Vichai, Leicester City daha nice şampiyonluklar bekliyor" ifadelerini kullandı.
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